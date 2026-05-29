Los Spurs le regalaron un triunfo a su gente y habrá séptimo juego en la final del Oeste

Los Spurs no se dan por vencidos y tras estar contra las cuerdas, vencieron a Oklahoma 118 a 91 para igualar la serie en 3 y definir el próximo sábado el finalista del Oeste en la NBA.

En fase regular Oklahoma terminó en el primer lugar y los Spurs en el segundo, lo cual se está repitiendo en esta sumamente pareja serie.

La aparición nuevamente del francés Victor Wembanyama esta vez fue decisiva, con 28 puntos y 10 rebotes.

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Además, Dylan Harper fue otro de los hombres destacados para los Spurs, al sumar 18 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en 22 minutos.

La diferencia máxima fue de 26 en el último cuarto.

Del otro lado, Shai Gilgeous-Alexander no tuvo una de sus mejores actuaciones en lo que va de la serie y solamente pudo sumar 15 puntos con 6 de 18 tiros de campo.

El ganador del partido decisivo jugará la final ante los Knicks, con ventaja de localía.