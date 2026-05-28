El comercio bahiense, en panorama crítico por la caída del consumo

El comercio de Bahía Blanca está atravesando una difícil situación, caracterizada por un estancamiento prolongado que se viene agudizando desde hace más de un año.

Si bien sus referentes reconocen que se han registrado momentos de aparente estabilización en ciertos indicadores, también explican que la falta de una constancia en las ventas a lo largo de los últimos meses impide definir el panorama como consolidado.

Esta coyuntura, concluyen, provoca que las perspectivas de los comerciantes bahienses no sean buenas de cara al corto y mediano plazo.

En diálogo con el programa Noticias en Compañía, que se emite por LU2, Ariel Etcheto, representante de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, recordó que “hace algunos meses los comerciantes empezaron a perder el positivismo hacia el futuro” que sí manifestaban no hace mucho tiempo atrás.

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"Estamos estancados en esta coyuntura desde hace más de un año. Salvando diciembre, el mejor mes que tuvimos fue abril del año pasado, después de la inundación", remarcó.

Al respecto, advirtió que el comportamiento del consumidor refleja de manera directa la crisis económica generalizada, ya que prefieren orientar sus ingresos de forma casi exclusiva hacia la cobertura de necesidades básicas y alimentos.

“Entonces, rubros vinculados a la indumentaria, el calzado y otras actividades sufren una postergación indefinida por la falta de capacidad financiera excedente en la población. A eso se suman los factores estacionales y climáticos, que reducen la concurrencia de público a los locales”, dijo.

Paradójicamente, comentó que desde la Corporación se ha notado un leve incremento en el nivel de conversión de compra: es decir, aunque los comercios registran una menor afluencia de clientela por cuestiones estacionales, las personas que ingresan a los locales lo hacen con una intención de compra más decidida y concreta, reduciendo el margen de indecisión en el mostrador.

De cara al futuro próximo, reconoció que el sector comercial vuelve a depositar sus esperanzas en las fechas especiales del calendario, como los días del Padre, del Niño y de la Madre, por ejemplo.

“Estas celebraciones, junto con Navidad, son los verdaderos motores para intentar revertir la tendencia negativa”, dijo el directivo, quien señaló que desde el sector ya se está trabajando en promociones y actividades especiales para traccionar el consumo.

Meseta

La CCIyS presentó un informe sobre la situación del sector en mayo en nuestra ciudad, en la que se concluyó que "la economía local transita una meseta, instalada en un bajo nivel de actividad".

En ese sentido, se explicó que ante este escenario son claves la gestión financiera y la fidelización de clientes.

"Se plantea el riesgo a mediano plazo del agotamiento tanto de reservas de capital como anímicas si esta situación persiste en los próximos meses. Entre los factores que pueden contribuir a mejorar el escenario inmediato, caben destacar la desaceleración de la inflación, la disminución de costos financieros acompañada de una mayor oferta de crédito y un repunte de las expectativas generales en caso de que la economía comience a evidenciar algunas señales de mejora gradual", se indicó.