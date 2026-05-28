No se trató el presupuesto del Hospital Municipal y la oposición rechazó la rendición de cuentas 2025

El oficialismo municipal no logró esta tarde el tratamiento sobre tablas del presupuesto 2026 del Hospital Municipal, que había sido rechazado en diciembre pero ahora contaría con los votos para que le den luz verde.

En la sesión de hoy se requerían 16 votos sobre 24 para que se pudiera tratar el tema, pero no alcanzó con los 13 que sumaron el peronismo (9), Pro (2), Avanza Bahía (Fabiana Úngaro) y LLA disidente (Carlos Alonso).

Justamente estos dos últimos votaron en contra del presupuesto del sanatorio comunal en diciembre pero ahora cambiarían de opinión. En su momento se rechazó porque se planteaba que el porcentaje de fondos utilizados era demasiado alto en relación al presupuesto municipal y se cuestionó el supuesto crecimiento en los últimos años de cargos jerárquicos.

Hoy no dieron las tablas y se mantienen en contra de esas cifras los 9 miembros de La Libertad Avanza y los 2 de Somos Bahía (Martín Salaberry y Cecilia Borelli).

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En este escenario, el expediente se volverá a tratar de manera simple en la próxima sesión ordinaria, del jueves 11 de junio, y se espera que gracias a las citadas 13 voluntades finalmente el hospital cuente con presupuesto actualizado (63 mil millones de pesos para 2026).

Por otro lado, la oposición en pleno rechazó la rendición de cuentas 2025, es decir, la forma en que el Ejecutivo municipal gastó el dinero de los contribuyentes el año de la inundación. La votación resultó 15 a 9.

Vale aclarar que esta negativa es una manifestación política y que los cuestionamientos técnicos, así como eventualmente las sanciones, provienen del Tribunal de Cuentas provincial.