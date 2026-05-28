Dos detenidos y secuestro de marihuana en el Operativo "Motochorros" que realizó la policía

Dos personas fueron aprehendidas este jueves tras un amplio operativo de control denominado “Motochorros” llevó a cabo Personal de Comisaría Primera en distintos puntos de Bahía Blanca.

En ese marco, fue aprehendido Diego Ezequiel Fernández, de 33 años, quien registraba un pedido de paradero activo en una causa por lesiones agravadas y desobediencia, requerido por la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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Además, en un control realizado en la intersección de calles Estados Unidos y Brown, se detuvo a Cruz Agustín, de 21 años, a quien se le secuestraron 14 gramos de Cannabis Sativa entre sus pertenencias.

Por este último hecho tomó intervención la Fiscalía Especializada N° 19, en el marco de una infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de desalentar hechos delictivos vinculados al uso de motos.