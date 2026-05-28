En un momento histórico, Estrella cumplió el sueño y se quedó con el Nº1 de la LBB Oro

Fausto Herrera, uno de los tantos jugadores de la casa en Estrella, le gana el rebote a Emiliano Sombra. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

(Noticia en desarrollo)

Estrella cumplió el sueño y se adjudicó el Nº1 de la fase regular correspondiente a la primera parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, tras ganarle en su cancha a Villa Mitre, 58 a 54.

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De esta manera, el equipo del barrio San Martín completó la etapa con ocho victorias consecutivas y siendo el único equipo que ganó todos los partidos como local, dos datos que confirman el gran momento del auriazul.

Con este resultado, Napostá terminó en segundo lugar (aunque en la misma línea que Estrella), más allá que venció a Estudiantes, 81 a 74.

En la tercera posición terminó Bahiense del Norte, que derrotó con amplitud a Pacífico, 92 a 71.

El otro que accedió a cuartos de final fue Pueyrredón, a pesar de ceder frente a Liniers, 67 a 66.

Por la parte baja de la tabla, Olimpo derrotó a Barrio Hospital, 87 a 67 y Leandro N. Alem a Independiente, 88 a 71.

De esta manera, desde el lunes y en series al mejor de tres, cruzarán en la primera instancia de playoffs: Estudiantes (5º)-Independiente (12º), Villa Mitre (6º)-Barrio Hospital (11º), Pacífico 7º)-L.N. Alem (10º) y Liniers (8º)-Olimpo (9º).

En tanto, aguardarán rival para la siguiente instancia, Estrella (1º), Napostá (2º), Bahiense (3º) y Pueyrredón (4º).

Estrella 58, Villa Mitre 54

Aunque tuvo la ventaja a lo largo de toda la noche, Estrella terminó cerrando ajustadamente el partido ante Villa Mitre, que finalmente le dio el número "1" de la fase regular tras su octavo éxito en fila.

Es que el primer triple del tricolor en la noche (en 20 intentos) anotado por Manuel Iglesias, puso a la visita tan sólo 2 puntos (56 a 54) con 1m24s por jugar.

Tras el minuto solicitado por Walter Romerniszyn, el dueño de casa intentó con un triple y falló y le dejó la chance a la Villa, pero una buena defensa sobre Nacho Alem le permitió recuperar la pelota ya que el salto le favoreció al local.

No obstante, Carlos Balmaceda no pudo sumar tras una bandeja y el tricolor tuvo otra posibilidad más para igualar o pasar al frente, aunque Segundo Alimenti penetró y terminó tropezando en la pintura.

Tomás Peña recibió la falta con dos segundos en el reloj y fue la línea. Tras fallar el primero, tiró a errar el segundo y Balmaceda tomó el rebote ofensivo, también recibió foul y terminó sumando los dos en la línea para asegurar el triunfo por 58 a 54 y, además, el número 1.

Estrella (58): T. Peña, F. Herrera (10), S. Quiroga (12), B. Olivera (9), C. Balmaceda (8), fi; A. Pan (13), F. Macías (6) y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Villa Mitre (54): S. Alimenti (9), J. Jasen (3), F. Amigo (6), I. Alem (12), E. Sombra (8), fi; M. Iglesias (16), F. Basualdo y L. Gómez Lepez. DT: Emiliano Menéndez

Cuartos: Estrella, 17-12; 36-23 y 48-36.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Lucas Andrés.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Estudiantes 74, Napostá 81

Luego de un comienzo adverso, Napostá fue de menos a más y terminó venciendo a Estudiantes, por 74 a 71, en el Osvaldo Casanova.

La visita se repuso de un mal inicio, en el que perdió el primer cuarto por 26 a 17 y de a poco fue tomando las riendas del juego.

Pese a eso, y aunque se fue en desventaja al entretiempo, Napo ganó los siguientes tres parciales (23 a 17, 22 a 17 y 19 a 14) para encaminar el triunfo.

Con Marcos Diel como principal vía de gol con 24 puntos y Germán Andrés llegando desde el banco con soluciones desde larga distancia (metió 6 triples en 8 intentos y terminó con 22 unidades), el equipo de la Avenida Alem terminó festejando, aunque no le alcanzó para ser el 1 por la victoria de Estrella.

En Estudiantes el goleador fue Julián Rodríguez, quien terminó con 20 puntos.

Estudiantes (74): S. Ruesga (10), O. Cancellarich (10), J. Rodríguez (20), J. Mitoire (9), A. González (14), fi; S. Ranieri (3), J. García (4), J. Belleggia (4) y L. Storni. DT: Facundo Sastre.

Napostá (81): F. Depaoli (10), V. Carrizo (4), L. Alemañy (6), M. Diel (24), R. Heinrich (6), fi; P. Santiago (5), G. Andrés (22) y N. Guerrero (4). DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Estudiantes, 26-17; 43-40 y 60-62.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Bahiense del Norte 92, Pacífico 71

Un primer tiempo demoledor, con un altísimo goleo y recibiendo muy poco puntos, le permitió a Bahiense del Norte encaminar rápidamente la noche ante Pacífico.

El tricolor, con Augusto Lamonega y Guido Muzi como principales vías de anotación, ganó el primer cuarto por 20 a 10 y el segundo se lo quedó ¡34 a 9!

Con ese comienzo, el equipo de calle Salta se fue al descanso largo con una tranquilizadora ventaja de 35 puntos.

En definitiva, Bahiense terminó ganando por 92 a 71, pese a perder 38 a 52 en la segunda mitad.

Finalmente, Lamonega finalizó con 22 puntos (14 en el primer tiempo) y Muzi con 21 (18).

Mientras que en el Verde, que levantó en el segundo tiempo, el máximo artillero fue Valentín Cortés con 23 unidades.

Bahiense del Norte (92): A. Lamonega (22), G. Muzi (21), T. Bonivardo (6), E. Roberson (9), J.P. Hollender (14), fi; S. Luengo (9), J.C. Hoya (2), M. Zanotto (2), F. Ruggiero, B. Lozano (7), B. Castañares, y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Pacífico (71): B. Salvatori (9), T. Bruni (6), V. Cortés (23), S. Loos (10), J. Larrandart (5), fi; M. Genitti (12), P. Palacio, F. Mattioli (5), G. Lucas, F. Pulión, y Genaro Pisani (1). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Bahiense, 20-10; 54-19 y 76-37.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Liniers 67, Pueyrredón 66

Liniers (67): N. Ramos (2), A. Dottori (24), A. García (14), G. Torres (8), J. Marinsalta (10), fi; M. Miérez (7), F. Lanaro, T. Sabatini, K. Hernández y D. Olave (2). DT: Mauricio Vago.

Pueyrredón (66): D. Carci (4), N. Dulsan (9), F. Alfonso (4), M. Echarri (9), F. Ruiz (5), fi; A. Agulló (18), L. Baeza (16) y Gino Pisani (1). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Liniers, 20-8; 31-32 y 46-48.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Olimpo 87, Barrio Hospital 67

Olimpo (87): T. Del Sol (15), S. Kucan, F. Michelli (14), G. Mariezcurrena (12), A. Bodach (15), fi; A. Marino (15), A. Marroni (5), A. Diel (6) y M. Heit (5). DT: Ezequiel Zani.

Barrio Hospital (67): L. Fortelli (17), J. Godio (5), T. Bussetti (6), F. Ferrari (22), N. Cámara (11), fi; J.L. Martínez, F. Anaya (2), A. Andreanelli (4) y S. Hamze. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Olimpo, 15-18; 40-39 y 67-55.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.⁩

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Independiente 71, L.N. Alem 88

Independiente (71): M. Schmir, F. Bonino (4), I. Formiga (13), M. Zonza (15), J. Ripoll (19), fi; J.P. Morán (3), V. Gemetro (3), F. Slonimsqui (13), B. Jiménez (1) y D.Pavón. DT: Javier Musumeci.

L.N. Alem (88): P. Zapata (2), E. Giménez (9), J. Wilson (19), L. Desbat (19), E. Ríos (17), fi; J. Wentland, M. Such (3), N. Amaya (7), S. D'Annunzio (6), T. Scolari (3), V. Di Chiara (3) y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Independiente, 11-23; 37-48 y 57-80.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.⁩

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Posiciones

Así se terminaron

1º) Estrella (9-2), 20 puntos (arrastre: 10)

2º) Napostá (9-2), 20 (10)

3º) Bahiense (7-4), 18 (9)

4º) Pueyrredón (6-5), 17 (8,5)

5º) Estudiantes (6-5), 17 (8,5)

6º) Villa Mitre (6-5), 17 (8,5)

7º) Pacífico (5-6), 16 (8)

8º) Liniers (4-6), 16 (8)

9º) Olimpo (4-7), 15 (7,5)

10º) L.N. Alem (4-7), 15 (7,5)

11º) Barrio Hospital (3-8), 14 (7)

12º) Independiente (2-9), 13 (6,5)