Try con sello bahiense en el debut de Los Pumas 7s en Valladolid

El seleccionado argentino de rugby, modalidad seven, inició con una victoria ante Alemania por 26 a 17 su participación en el Seven de Valladolid, segunda etapa de la fase final del Seven Series.

El próximo partido del equipo argentino será este viernes a las 10.35 ante Uruguay, por el grupo B.

La presentación albiceleste en varones fue de madrugada y en un partido que tuvo try bahiense ya que Santiago Álvarez Fourcade, capitán del equipo, logró una de las cuatro conquistas.

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Las demás fueron de Matteo Graziano, Marcos Moneta y Pedro de Haro. Las conversiones a cargo de Pedro de Haro, Juan Patricio Batac y Santiago Vera Feld.

Argentina formó con Matteo Grazziano, Santiago Álvarez Fourcade, Santino Zangara, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. Como relevos actuaron Gonzalo Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Vera Feld y Timoteo Silva.

El tercer y último partido para el equipo argentino en la fase de grupos será ante Nueva Zelanda, mañana a las 7.39.

Este fue el try de Santiago en el debut:

Por otra parte, también se presentó hoy Las Yaguaretés, el equipo argentino femenino.

En su primer partido correspondiente al grupo A cayó ante Nueva Zelanda por 38 a 7. El try albiceleste lo consiguió Talía Rodich, convertido por Sofía González.

Las albicelestes formaron con Josefina Padellaro, Cristial Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich.

Desde el banco ingresaron Francesca Iacaruso, Antonella Reding, Malena Díaz, Milagros Lecouna y Candela Delgado.

El próximo partido lo jugarán ante Japón a las 11.02.

Este fue el try argentino en el partido femenino: