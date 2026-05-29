No perder de vista la localía para semifinales, el objetivo de Pampas

El Súper Rugby Américas va llegando a sus instancias decisivas y cada partido toma una relevancia clave de cara a la definición.

Pampas, ya clasificado a las semifinales, diputará este viernes su último partido de local en esta fase regular cuando reciba a Selknam de Chile en La Catedral (CASI) por la fecha 13. El partido comenzará a las 21 y será arbitrado por Damián Schneider (UAR). Televisarán ESPN 5 y Disney+.

En el equipo argentino volverá a jugar como hooker desde el arranque el bahiense Francisco Lusarreta, mientras que el también bahiense Nuhuel Zunini estará entre los definidores del equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón.

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La franquicia de Buenos Aires, que actualmente ocupa el 2º puesto de la tabla, buscará continuar con el envión positivo tras el triunfo en la pasada fecha ante Cobras. Por su parte Selknam viene de caer ante Capibaras XV en Paraná y tiene como objetivo obtener la última plaza para las definiciones del torneo; actualmente se ubica 5º por detrás de Tarucas.

El dueño de casa tiene chances matemáticas de terminar primero pero debería ganar hoy y en la última fecha (Peñarol, de visitante) con punto bonus y esperar alguna derrota del actual líder Dogos XV. De todos modos, si termina 2º sería local en semifinales (12 de junio).

Pampas presentará hoy cuatro cambios en la formación titular en relación con el último encuentro. En los forwards, Marcos Camerlinckx ingresa en lugar de Valentín Vicente Vidal, mientras que Francisco Sluga ingresa por el lesionado Juan Pedro Bernasconi (Cabano Wall pasa a la tercera línea y Sluga a la segunda). Entre los backs, Santiago Pernas ingresa por Agustín Fraga y Tobías Wade por Ignacio Díaz (Cordero pasa de wing y Wade de fullback). Entre los suplentes se destaca la convocatoria de Valentino Reggiardo, medioscrum de Deportiva Francesa que en caso de ingresar hará su debut con la franquicia de Buenos Aires.

El otro partido previsto para hoy será el que afrontarán Capibaras XV-Dogos XV, a las 19 en el Hipódromo de Rosario (arbitraje de Pablo Deluca).

Mañana jugarán Cobras Brasil-Tarucas a las 15 (Federico Longobardi) y Yacaré XV-Peñarol a las 22 (Tomás Ninci).

La formación local

Para enfrentar a Selknam, Pampas se alistará de la siguiente manera:

1. MEDRANO, Matías

2. LUSARRETA, Francisco

3. CAMERLINCKX, Marcos

4. FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo

5. SLUGA, Francisco

6. PENOUCOS, Juan

7. CABANO WALL, Augusto

8. MORESCO, Lucas

9. LAVAYÉN, Alejo

10. RENTHEL, Estanislao

11. CORDERO, Santiago (capitán)

12. FARISÉ, Bautista

13. PERNAS, Santiago

14. LATORRE, Alfonso

15. WADE, Tobías

En el banco de suplentes se ubicarán: 16. BOTTAZZINI, Ignacio, 17. ZUNINI, Nahuel, 18. VICENTE VIDAL, Valentín, 19. TOLEDO, Marcelo, 20. SANTARELLI, Faustino, 21. CORSO, Juan Cruz, 22. REGGIARDO, Valentino* y 23. DÍAZ, Ignacio. (La Nueva./prensa UAR).

(*) Posible debut.