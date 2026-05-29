Una bahiense integrará la selección argentina de aguas abiertas: "Esta convocatoria es un sueño"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos comunicó la lista de convocados para competir en el campeonato brasilero de aguas abiertas y entre los citados se encuentra la bahiense Mora Cejas.

El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Fortaleza, entre los días 8 y 11 de Julio, bajo la modalidad autofinanciada. Es decir, los atletas, más allá de sus condiciones y logros deportivos, deberán pagar —en este caso 1800 dólares— para representar a la selección nacional.

De acuerdo a lo informado, el equipo técnico nacional elevó la nómina en base a todos los resultados de las competencias clasificatorias, circuito en el que Mora participó junto al también local Bautista Moñóz.

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La representante de Uno Bahía Club se ubicó en la cuarta posición general de la categoría Junior 10k tras las siguientes etapas:

21-2: Santo Tomé, Santa Fe (5ª)

28-2: Dique Piedras, Córdoba (4ª)

21-3: Dique Punta Negra, San Juan (4ª)

11-4: Santo Tomé, Santa Fe (4ª)

Muñóz, por su parte, siendo parte de la categoría Juvenil 7,5k, finalizó octavo gracias a los siguientes resultados:

21-2: Santo Tomé, Santa Fe (DNF)

28-2: Dique Piedras, Córdoba (10º)

21-3: Dique Punta Negra, San Juan (5º)

11-4: Santo Tomé, Santa Fe (6º)

Además de Cejas fueron citadas Sofía Ovalles Ortíz, Felicitas Jacquier, Anu Ocampo Dupuy, Victoria Nestares, Lucila Bambozzi, Donata Notarfrancesco, Emma Hanlon, Indiana Miro Morra, Sofía Garcés, Anabela Primón, Virginia París y Macarena Mercedes Castro.

Por su parte, el plantel masculino estará integrado por Lautaro Milton, Alan Venencia, Ignacio Di Nardo, Lorenzo Rizzi, Guillermo Rodríguez, Lucas Martino, Tomás Mayer, Tomás Jouglard, Fabricio Stip y Thiago Chirchigno.

Para Cejas será la primera incursión defendiendo los colores de la Selección y, a la vez, su debut compitiendo fuera de nuestro país.

"Participé de las cuatro fechas y ahora esta convocatoria es un sueño, no me la esperaba. Cuando se dan las cosas y uno no las espera es re lindo", señaló Mora, de 18 años, en diálogo con La Nueva.

"Aguas abiertas me encanta, me gusta mucho más que la pileta. Que me hayan llamado a la Selección es una locura. Iré a disfrutar al máximo, a vivir la experiencia y, obviamente, a darlo todo", agregó.

El plantel concentrará en Capital Federal el jueves 9 de julio y ese mismo día volará a Fortaleza, regresando a nuestro país el lunes 13.