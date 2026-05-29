Concesión de la ruta 3: "Son mentiras, no va a haber rutas seguras", advirtieron desde Vialidad

La oficialización de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que adjudicó por 20 años el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur de la Ruta Nacional 3 al consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, provocó sensaciones muy diferentes en los distintos actores involucrados debido al impacto real que podría tener esta medida.

Por ejemplo, el último martes, el intendente Federico Susbielles se mostró en contra de la concesión con peaje, señalando que el proyecto "no es bueno para la ciudad y no genera las mejoras que necesitamos".

Algo similar manitestaron desde Vialidad Nacional, al advertir además que "las concesiones traen muchísimos inconvenientes".

Así se expresó Eduardo Palomo, secretario general del gremio en Bahía Blanca, en su visita al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15.00 por LU2 y La Nueva Play.

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"A nuestro criterio, las concesiones traen muchísimos inconvenientes. Primero, porque te deja sin funciones como trabajador; segundo, porque son mentiras ya que no va a haber rutas seguras", sentenció.

Y justificó: "Cuando hablás de rutas seguras hablás de obras públicas y las concesiones son otra cosa, tienen que ver con el mantenimiento de todos los días".

El proyecto a desarrollar incluye hacer toda la traza casi a nueva, “con banquina y sin baches”, además de reencarpetado y cabinas de peajes que, en nuestra región, estarían ubicadas en Tres Arroyos y Coronel Dorrego, en los kilómetros 520 y 603, respectivamente, y con el sistema free flow (sin barrera).

A propósito, en el sitio web de la dirección de Vialidad Nacional ya se encuentran disponibles los pliegos preliminares particulares y generales del nuevo sistema para la operación y mantenimiento de la Red Vial Nacional.

Ante la consulta por el mal estado actual de las rutas, Palomo advirtió que "la concesión no resolvería nada" y mencionó que esto "ya pasó en los 90".

"No se olviden que había una cabina de peaje en el ingreso a Tres Arroyos. Eso era concesión pura y la sacaron porque era un negocio para el Estado nacional con el privado. Cuando no hay control, ahí vienen los problemas", respondió

Hoy en día, en el distrito "trabajan 110 personas y se fueron varios por retiro voluntario, que fueron despidos encubiertos", aclaró.

A propósito, Diego Moro, secretario adjunto del gremio, aclaró que "estamos reconvirtiendo el trabajo del distrito" debido a la falta de recursos.

"Hoy no tenemos seguridad, no contamos con servicio en balanza de Gendarmería.... En el distrito hay trabajadores viales que están haciendo seguridad, que no es su función, para poder solventar el achique que estamos teniendo. Y el mantenimiento es mínimo y en rutas", sostuvo.

Allí, Palomo recalcó que "no hay recursos", que en la Sexta Sección tienen a cargo "más de mil kilómetros" de rutas y que por falta de personal, por ejemplo, deben contratar gente para cortar el pasto.

Moro, finalmente, señaló que no siempre las rutas estuvieron en mal estado.

"Tenemos informes técnicos donde hace tres años atrás el 75 % de las rutas nacionales estaban en buenas condiciones. Hoy estamos al revés, solo el 25 % de las rutas están en buen estado, el resto malo o deplorable", subrayó.

"Es el peor informe de estado de situación de las rutas desde que existe Vialidad; y si no se hace mantenimiento eso va a ser cada vez peor, es la realidad", completó.

Mirá la entrevista completa a continuación: