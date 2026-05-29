Un senador de la Sexta, en un puesto clave de la Legislatura

El senador provincial Sergio Vargas (Unión y Libertad), elegido en 2023 para representar a la Sexta Sección, fue designado ayer vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara.

La comisión de Acuerdos es uno de los órganos más importantes del Senado bonaerense, ya que interviene en el tratamiento de acuerdos para designaciones judiciales y de funcionarios, además de analizar conflictos de poderes, cuestiones constitucionales, expropiaciones y otros expedientes de peso institucional.

El encuentro de conformación de la comisión estuvo encabezado por el flamante presidente del cuerpo, Emmanuel González Santalla (Fuerza Patria).

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Desde el peronismo destacaron el perfil “dialoguista” del senador con arraigo en Punta Alta, así como su trayectoria como abogado penalista. También subrayaron que tuvo un rol central en el funcionamiento de la comisión durante los últimos dos años, período en el que se despacharon cerca de 400 pliegos.

Los otros integrantes de la comisión son Adrián Santarelli (Secretario – Fuerza Patria), Fernando Coronel (Vocal – Fuerza Patria), Sergio Berni (Vocal – Fuerza Patria), Guillermo Montenegro (Vocal – PRO), Juan Manuel Rico Zini (Vocal – PRO), Gonzalo Cabezas (Vocal – LLA), María Emilia Subiza (Vocal – Hechos), Carlos Curestis (Vocal – LLA), Mario Alberto Ishii (Vocal – Fuerza Patria), Amira Curi (Vocal – Fuerza Patria), María Luz Bambaci (Vocal – LLA), Pedro Borgini (Vocal – Fuerza Patria) y Malena Galmarini (Vocal – Fuerza Patria).