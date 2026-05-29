Un medicamento para la hepatitis B permitiría una “cura funcional”

La hepatitis B es una infección hepática grave que también se denomina aguda y, en algunas personas, dura menos de seis meses, mientras que en otras, la infección se vuelve crónica y aumenta el riesgo de insuficiencia hepática, cáncer de hígado y formación de cicatrices graves en el hígado, denominada cirrosis.

Según un informe de Mayo Clinic, la mayoría de los adultos que tienen hepatitis B se recuperan por completo, aunque los síntomas sean graves, mientras que los bebés y niños son más propensos a desarrollar una infección crónica y de larga duración por el virus de la hepatitis B.

Para las personas infectadas, el tratamiento depende de si la infección es aguda o crónica, algunas necesitan medicamentos, mientras que las que sufran daños graves en el hígado por una infección crónica necesitan un trasplante de hígado.

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Ahora, un medicamento para la hepatitis B, único en su tipo, está permitiendo a algunos pacientes suspender el tratamiento sin mostrar signos del peligroso virus hepático, lo que se denomina una “cura funcional”, según informaron los investigadores.

En tanto, indicaron que en dos estudios internacionales, aproximadamente, 1 de cada 5 pacientes que recibieron el medicamento experimental, vieron reducido el virus a niveles lo suficientemente bajos como para que el sistema inmunológico pueda mantenerlo bajo control.

La investigación

El ensayo clínico de fase III publicado en el New England Journal of Medicine mostró que el fármaco bepirovirsen puede lograr una “cura funcional” en uno de cada cinco pacientes y los especialistas indicaron que las personas que participaron del mismo mantuvieron el virus controlado sin medicación durante al menos seis meses, un avance frente al tratamiento estándar, que solo alcanza el 3% de curas funcionales tras ocho a diez años.

De la investigación participaron 1.838 adultos de 29 países y la misma excluyó a personas con cirrosis, coinfección con VIH o enfermedad grave. “No hemos tenido un tratamiento que se acerque a este nivel de curación. Creo que mis pacientes estarán sumamente contentos de contar con este tratamiento disponible”, afirma Seng Gee Lim del Sistema Nacional de Salud de la Universidad Nacional de Singapur antes de presentar los hallazgos en una reunión científica en Barcelona.

En tanto, la Dra. Anna Lok, quien es experta en hepatitis de la Universidad de Michigan, pero que no estuvo involucrada en la investigación dijo que, tras muchos ensayos fallidos en los últimos diez años, “los resultados ofrecen esperanza de que la cura funcional de la hepatitis B es posible”, pero advirtió que se necesita mayor investigación para ver cuánto dura ese estado similar a la remisión.

La medicación marca un avance, pero todavía queda mucho por avanzar para erradicar la hepatitis B, mientras que el desarrollo de una cura definitiva requerirá combinar fármacos que bloqueen la replicación viral, reduzcan proteínas virales y estimulen al sistema inmunológico. Según Lok, el fármaco actúa más como inmunomodulador que como antiviral directo, lo que plantea nuevas posibilidades, pero también desafíos por delante. (N/A)