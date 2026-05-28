Mare Nostrum Swim Tour: otra sensacional presentación de Hein y Ceballos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La segunda etapa del Mare Nostrum Swim Tour, el tradicional certámen de natación con sedes europeas, arrojó muy buenos resultados para los nadadores argentinos.

Luego de Mónaco, llegó el turno de Canet-en-Roussillon, Francia, donde compitieron representando a la Selección Nacional tanto Agostina Hein como Macarena Ceballos. Mientras que Ulises Saravia lo hizo con los colores de su universidad de Tennessee.

Hein, que en la primera parada se había quedado con el oro en los 400 combinados, la de plata en 400 libres y la de bronce en 200 combinados, esta vez se alzó con dos segundos puestos (400 libres y 200 medley) y un tercer lugar (800 libres).

La nacida en Campana frenó los relojes de los 400 libres en 4:05.34, llegando solo por detrás de la neozelandesa Erika Fairweather (4:02.28). El podio lo completó la italiana Simona Quadarella (4:06.64).

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La dirigida por Sebastián Montero repitió posición en los 200 comboinados, con un tiempo de 2:11.42. La prueba la obtuvo la canadiense Mary Sophie-Harvey (2:09.20) y tercera arribó la española Emma Carrasco (2:11.82).

Finalmente, Hein fue tercera en los 800 libres con una marca de 8:24.23, escoltando a la italiana Quadarella (8:20.54) y la neozelandesa Fairweather (8:23.19).

Macarena Ceballos en el podio

Ceballos, por su parte, se subió al podio en la prueba de 50 metros estilo pecho, al igualar en la tercera colocación con la polaca Barbara Mazurkiewicz. Ambas marcaron 30.82, llegando apenas atrás de las estadounidenses Mckenzie Siroky (30.33) y Skyler Smith (30.69).

La cordobesa fue además octava en 100 pecho (1:07.94) y quinta en los 200 del mismo estilo (2:27.63).

Finalmente, Saravia logró la cuarta colocación en los 100 espalda (54.30) y la séptima en los 50 espalda (25.31).

El circuito consta de tres paradas: comenzó en Mónaco y terminará en Barcelona, los días 30 y 31 del corriente.