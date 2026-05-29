Los Nocheros celebran sus 40 años en una noche llena de clásicos

La música popular argentina volverá a tener una noche especial en Bahía con la llegada de Los Nocheros, uno de los grupos más emblemáticos y convocantes del folklore nacional.

Con décadas de escenarios recorridos y un repertorio que ya forma parte de la historia del folklore romántico nacional, Los Nocheros mantienen intacta la conexión con el público gracias a sus clásicos. Cada show combina emoción, nostalgia y el sello inconfundible de armonías vocales que convirtió al grupo en un fenómeno popular a lo largo de todo el país.

La presentación en el Gran Plaza Teatro promete un recorrido por las canciones más queridas de su carrera junto a nuevas versiones y momentos especialmente preparados para celebrar estas cuatro décadas de música.

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Las entradas saldrán oficialmente a la venta este viernes a las 13 hs a través de TicketBahía.com