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Los Nocheros celebran sus 40 años en una noche llena de clásicos

El histórico conjunto se presentará el 6 de Agosto en el Gran Plaza Teatro y las entradas estarán disponibles a partir de las 13hs en TicketBahia.com

La música popular argentina volverá a tener una noche especial en Bahía con la llegada de Los Nocheros, uno de los grupos más emblemáticos y convocantes del folklore nacional.

Con décadas de escenarios recorridos y un repertorio que ya forma parte de la historia del folklore romántico nacional, Los Nocheros mantienen intacta la conexión con el público gracias a sus clásicos. Cada show combina emoción, nostalgia y el sello inconfundible de armonías vocales que convirtió al grupo en un fenómeno popular a lo largo de todo el país.

La presentación en el Gran Plaza Teatro promete un recorrido por las canciones más queridas de su carrera junto a nuevas versiones y momentos especialmente preparados para celebrar estas cuatro décadas de música.

Las entradas saldrán oficialmente a la venta este viernes a las 13 hs a través de TicketBahía.com

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