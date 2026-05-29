Copa Libertadores: tras el sorteo, cómo quedó el cuadro para los equipos argentinos

Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia ya tienen sus cruces definidos para los octavos de final de la Copa Libertadores, los cuales tendrán lugar del 11 al 20 de agosto.

El equipo dirigido por Jorge Almirón deberá medirse con el Corinthians de Brasil; los de La Plata tendrán como rival a la Universidad Católica de Chile, que eliminó a Boca; Platense e Independiente Rivadavia, en su primera incursión en esta fase, chocarán ante Coquimbo Unido y Fluminense, respectivamente.

El sorteo se realizó este viernes en Luque y dejó como cruce más exigente para los representantes nacionales el de Rosario Central frente a Corinthians.

La fase eliminatoria del máximo certamen continental comenzará después del Mundial. Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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El conjunto rosarino enfrentará al poderoso equipo paulista en una de las series más destacadas de la instancia y en caso de avanzar, el Canalla podría cruzarse en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que tendrá enfrente a Universidad Católica de Chile.

El Pincha accedió a los octavos tras finalizar segundo en el Grupo A detrás de Flamengo, mientras que el elenco chileno llega fortalecido luego de eliminar a Boca tras vencerlo en La Bombonera.

Otro de los equipos argentinos que ya conoce su rival es Independiente Rivadavia, una de las revelaciones del certamen, que terminó primera en el Grupo C con 16 puntos y relegó a Fluminense al segundo lugar.

El azar volvió a enfrentar a ambos conjuntos en un duelo que ya tuvo antecedentes en la fase de grupos: triunfo 2-1 del equipo argentino en Brasil y empate 1-1 en Mendoza.

En esa misma parte del cuadro también aparece Platense, debutante absoluto en la Copa Libertadores, que se medirá con Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del Grupo B, y podría darse un cruce argentino en cuartos de final si tanto el conjunto de Vicente López como Independiente Rivadavia avanzan de ronda.

Además de las series con presencia argentina, el sorteo dejó otro choque de alto impacto entre Cruzeiro y Flamengo, dos candidatos históricos al título continental. (NA).

Todos los cruces

Así serán los octavos de final de la Copa Libertadores:

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

Corinthians vs. Rosario Central

Cruzeiro vs. Flamengo

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Liga de Quito vs. Mirassol

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Coquimbo Unido vs. Platense

Independiente Rivadavia vs. Fluminense