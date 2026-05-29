El riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos y se acerca a los mínimos del año

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York alternan subas y bajas este viernes

El riesgo país anotaba otra jornada positiva en el último día de mayo, ya que bajaba seis unidades y se ubicaba en 488 puntos. Así se acerca a los mínimos del año —registrados a fines de enero— y también se acerca a niveles no registrados desde 2018, cuando se llegó a ubicar a menos de 480 unidades.

La mejora en el indicador que elabora JP Morgan es la contracara del alza de hasta 0,6 % que muestran los bonos argentinos en la apertura del mercado internacional. Hasta el jueves, los títulos Globales encadenaron seis días consecutivos de aumentos y hoy podrían anotar la séptima rueda en positivo.

Las acciones que cotizan en Wall Street, por su parte, alternaban subas y bajas. Entre los papeles que avanzaban, se destacaban Telecom (5,1 %), Banco Macro (2,9 %) y Tenaris (2,4 %). En el extremo opuesto, las mayores pérdidas eran para Ternium (-1,2 %) y Corporación América (-0,7 %).

A nivel local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña avanzaba un 0,3 % en pesos y un 0,2 % en dólares, medido al contado con liquidación.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, explicó que el riesgo más alto que tiene la Argentina hace que los activos locales sean más sensibles a los cambios de humor en el mercado internacional.

"Así, el Merval se impone tanto en nivel absoluto como relativo a comparables emergentes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, cuando había tenido semanas pasadas algo flojas en el relativo", detalló.

Estos datos llegan cuando el Gobierno acelera la acumulación de dólares a poco menos de un mes del pago de deuda por US$4400 millones previsto para julio. Tanto el Banco Central, que este jueves hizo la segunda mayor compra de reservas del año, como el Tesoro, que sigue colocando bonos en moneda extranjera y negociando préstamos, dieron señales contundentes a los inversores.

"Hacia adelante, el foco seguirá pasando por el ritmo de acumulación de reservas, las perspectivas para la economía real y la posibilidad de volver a los mercados internacionales de crédito voluntario. Además, a medida que transcurran los meses, la cuestión política de cara al ciclo electoral 2027 ira ganando ponderación entre los inversores", sostuvo Franco.

Cómo opera el dólar este viernes

El dólar oficial en Banco Nación abrió sin cambios a $1430. Por su parte, el dólar blue también se mantiene estable a $1430.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, anotaban subas leves. El dólar MEP se negociaba en $1436,66 y el contado con liquidación operaba en $1486,71. (TN)