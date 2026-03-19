Alertan sobre despidos en el Servicio Meteorológico

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), ATE, estudiantes de Ciencias de la Atmósfera (UBA) y trabajadores realizaron un "Paraguazo" para denunciar la "inminente reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)" que prepara el Gobierno y que abarcaría a un 20% del personal de planta del organismo.

El CAM expresó su preocupación ante la crítica situación que atraviesa el SMN y advirtió que la posible reducción de personal (que según cálculos de ATE podría afectar a más de 200 trabajadores) "no solo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina".

El Centro subrayó que en "un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía". Por lo tanto, los despidos representarían un "riesgo para la seguridad nacional".

En ese sentido, remarcaron que la medida abarca "principalmente al personal técnico y los observadores" que trabajan "en todas las estaciones meteorológicas a lo largo y a lo ancho del país", y cuyos servicios van mucho más allá del pronóstico del tiempo.

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En 2024, el primer año de la gestión de Javier Milei, el SMN tenía unos 1.200 trabajadores; hoy, después de despidos y renuncias, son cerca de 1.000.

El colectivo también informó que el presupuesto del SMN "cae en 2026 un 6,8%, totalizando 40,6 puntos de pérdida en tres años. Tras caer 35,1 puntos en 2024 y 31,5 puntos en 2025, el BNDG presenta una caída de 9,7% a feb-26, acumulando un descenso de 59,8% en tres años". (C5N)