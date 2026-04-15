Trump aseguró que la guerra con Irán "está muy cerca de terminar"

El presidente Donald Trump afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán está "muy cerca" de terminar, a medida que disminuyen las hostilidades, en medio de un frágil acuerdo de alto al fuego de dos semanas.

"Creo que está muy cerca de terminar, si", expresó el mandatario en un entrevista con la cadena Fox, que se emitirá completa este miércoles por la mañana en todo Estados Unidos, en el programa Morning with Maria.

Estas declaraciones se producen cuando se espera que las conversaciones de paz entre funcionarios estadounidense e iraníes se reanuden en las próximas horas, luego de la falta de acuerdo que hubo en un reciente encuentro entre las partes en Islamabad, la capital de Pakistán.

Por otra parte, el mandatario sostuvo que "si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no terminamos. Veremos que pasa, pero creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo".

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El pasado lunes, el presidente estadounidense había ordenado un bloque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, que agregó más tensión al conflicto, luego de que sus fuerzas detuvieron los ataques sobre Irán. (NA)