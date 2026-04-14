La débil tregua en Medio Oriente podría reanudar sus negociaciones este jueves

La circulación en el estrecho de Ormuz es uno de los puntos claves del conflicto

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no logró reducir la tensión en Medio Oriente y rápidamente evidenció sus límites. Ambas partes cuestionaron el alcance de la tregua, mientras Teherán exigió incluir a Líbano en el acuerdo por los ataques israelíes en Beirut.

Donald Trump, que inicialmente consideró ese frente como “una escaramuza separada”, ahora busca un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz. En paralelo, Estados Unidos mantiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes en esa vía estratégica tras el fracaso de las aciones.

Trump aseguró haber destruido 158 buques iraníes y afirmó que “la Armada iraní yace en el fondo del mar”, al tiempo que advirtió que cualquier embarcación que desafíe la medida será eliminada. Desde Irán respondieron con amenazas de represalias contra buques militares en la zona.

En este contexto, Washington impulsa dos frentes diplomáticos: intenta retomar el diálogo con Irán (desmentidos por Teherán) y, al mismo tiempo, media entre Israel y Líbano con foco en el desarme de Hezbolá.

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Sin embargo, las diferencias entre las partes, la continuidad de los combates y el rechazo del grupo armado reducen las posibilidades de avances en el corto plazo.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos

Ante este escenario, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que tanto EEUU como Israel han definido la eliminación del material de uranio enriquecido que posee Irán como condición previa para poner fin a la campaña militar.

Por otro lado, Trump afirmó que las negociaciones que mantiene con Irán en Pakistán podrían reanudarse el jueves. La corta tregua entre ambos países también fue acordada en Islambad, capital del país mediador. (Ambito)