España cierra su espacio aéreo a vuelos vinculados con operaciones militares contra Irán

El Gobierno de España cerró su espacio aéreo a los vuelos relacionados con las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, según informaron hoy lunes medios españoles.

De esta manera, España no permite el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera por parte de aviones de combate o de repostaje en vuelo implicados en las operaciones militares contra Irán, ni tampoco autoriza el vuelo sobre su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses implicadas en estas operaciones, incluidas las desplegadas en otros países europeos como Reino Unido o Francia, según consignó el diario El País.

Medios locales indicaron que la medida se limita a aeronaves militares y no afecta al tráfico aéreo comercial.

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Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló en una entrevista con la Cadena Ser que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Ejecutivo de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y contraria al derecho internacional.

La medida se produce en un contexto de creciente tensión internacional por la guerra en Medio Oriente. En este marco, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la situación como un “error extraordinario” e insiste en la necesidad de evitar una mayor escalada.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer medidas comerciales contra España, como respuesta a que Madrid se niega a autorizar el uso de sus bases militares. (NA)