Apertura liguista: Sporting goleó a Bella Vista 3 a 0 y salió del fondo

En un duelo de necesitados, Sporting venció 3 a 0 a Bella Vista, en el partido que cerró la 4ª fecha de la máxima división del fútbol liguista.

Jonathan Font --a los 5 y 18 minutos-- y Matías Chamares --a los 75 minutos-- anotaron las conquistas del rojinegro.

El cotejo correspondiente al certamen Apertura se jugó en el Enrique Mendizábal, con el arbitraje de Sergio Testa.

A los 10 minutos fue expulsado Pablo Mungo en el albiverde.

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El rojinegro de Silvio Mardones logró su primer éxito en el año y salió del fondo.

Venía de empatar 1 a 1 ante San Francisco. Antes, cayó ante La Armonía en casa (2-1) y Huracán (3-0).

Por su parte, el elenco Gallego de Martín Carrillo suma 4 puntos, pero acumula tres cotejos sin conocer la victoria.

Debutó con un buen triunfo en casa ante San Francisco (3-1), pero luego perdió en la Loma ante Liniers (1-0) y viene de empatar sin goles en Villa Rosas ante Libertad.

La fecha comenzó el jueves con el éxito de Villa Mitre ante San Francisco (1-0), siguió el viernes con la victoria de Huracán ante La Armonía (3-2) y ayer con el triunfo de Libertad ante Liniers 1 a 0.

LA TABLA

Villa Mitre 9 (+6)

Huracán 9 (+3)

Libertad 8 (+3)

Liniers 6 (+2)

Sporting 4 (-1)

Bella Vista 4 (-2)

La Armonía 3 (-7)

San Francisco 2 (-3)