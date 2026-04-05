Apertura liguista: Sporting goleó a Bella Vista 3 a 0 y salió del fondo
Font (2) y Chamares anotaron los goles para el elenco rojinegro. En el Gallego vio la roja Pablo Mungo.
En un duelo de necesitados, Sporting venció 3 a 0 a Bella Vista, en el partido que cerró la 4ª fecha de la máxima división del fútbol liguista.
Jonathan Font --a los 5 y 18 minutos-- y Matías Chamares --a los 75 minutos-- anotaron las conquistas del rojinegro.
El cotejo correspondiente al certamen Apertura se jugó en el Enrique Mendizábal, con el arbitraje de Sergio Testa.
A los 10 minutos fue expulsado Pablo Mungo en el albiverde.
El rojinegro de Silvio Mardones logró su primer éxito en el año y salió del fondo.
Venía de empatar 1 a 1 ante San Francisco. Antes, cayó ante La Armonía en casa (2-1) y Huracán (3-0).
Por su parte, el elenco Gallego de Martín Carrillo suma 4 puntos, pero acumula tres cotejos sin conocer la victoria.
Debutó con un buen triunfo en casa ante San Francisco (3-1), pero luego perdió en la Loma ante Liniers (1-0) y viene de empatar sin goles en Villa Rosas ante Libertad.
La fecha comenzó el jueves con el éxito de Villa Mitre ante San Francisco (1-0), siguió el viernes con la victoria de Huracán ante La Armonía (3-2) y ayer con el triunfo de Libertad ante Liniers 1 a 0.
LA TABLA
Villa Mitre 9 (+6)
Huracán 9 (+3)
Libertad 8 (+3)
Liniers 6 (+2)
Sporting 4 (-1)
Bella Vista 4 (-2)
La Armonía 3 (-7)
San Francisco 2 (-3)