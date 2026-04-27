Crimen narco: confirmaron las penas al abogado Rossi y a Mejuto

El abogado Rossi fue condenado como autor del homicidio a prisión perpetua.

La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la culpabilidad y las penas impuestas al abogado Fabián Guillermo Rossi y a Juan Manuel Mejuto como autor y partícipe necesario del homicidio con sello narco de Juan Ramón Romero Miranda.

De esa manera, los jueces Víctor Horacio Violini y Mario Kohan ratificaron la sanción impuesta por el juez técnico Eduardo d'Empaire, con penas de prisión perpetua y 15 años de cárcel, respectivamente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Romero Miranda, conocido como "Mendocino", fue asesinado el 6 de septiembre de 2021. Tanto él como los acusados estaban relacionados con el negocio de la droga en Bahía Blanca.

Su cadáver, con un balazo en la nuca desde corta distancia, además de heridas cortantes, fue abandonado en la caja de su camioneta, en un terreno de Villa Buenos Aires.

Sin embargo, para la acusación el crimen se cometió en el quincho de la casa de Rossi, en Hueque 90 del barrio Patagonia, donde finalmente fueron detenidos los dos sospechosos.

Tanto Rossi como Mejuto se habían alejado de la posición de autores del crimen, aunque el jurado popular los encontró culpables a ambos.

Los defensores Juan Vitalini (Rossi) y Mariano Jara (Mejuto) pidieron que se anule el veredicto de culpabilidad y la sentencia, tras considerar que no había motivación suficiente para condenarlos, que no se les permitió introducir prueba testimonial y que se violaron principios de legalidad y proporcionalidad.

"Del control de lo actuado no se advierte un grave y manifiesto error o carencia en las instrucciones impartidas que recale en una equivocación o confusión para condicionar perjudicialmente la actividad decisoria del jurado y con ello confluir en la nulidad del juicio y lo obrado en consecuencia pues, en definitiva, se hizo lo que se debía hacer", sostuvo Casación.

Los jueces explicaron que, a partir de la investigación, quedó claro que ambos "se dedicaban a la comercialización de estupefacientes y que el homicidio de Juan Ramón Romero Miranda, del que se hablaba en mensajes intercambiados entre ellos, tenía por finalidad amplificar la comercialización de drogas, tomando el 'territorio' de la víctima".