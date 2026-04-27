Un menor de 12 años entró a robar ollas en una sociedad de fomento

Un menor de apenas 12 años fue retenido por la Policía luego de intentar sustraer elementos de una institución barrial, tras forzar el ingreso.

El delito se cometió anoche, sobre las 22.40, en la sociedad de fomento Máximo Acosta, ubicada en Saavedra al 3.300, donde personal del Comando de Patrullas intervino tras un llamado al 911.

Según la primera información, dos personas habían ingresado en el lugar luego de violentar la puerta principal y se apoderaron de tres ollas y dos tapas de aluminio.

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Uno de los involucrados logró darse a la fuga, mientras que el restante fue aprehendido en el lugar y fue identificado como un menor de 12 años. Se logró recuperar todos los elementos.

Por disposición de la autoridad judicial, el adolescente fue restituido a su entorno familiar tras las actuaciones correspondientes.

Intervienen la UFIJ N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven, la Defensoría del Joven y el Servicio Local.