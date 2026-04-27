El Municipio anunció los avances en la licitación del servicio de disposición final de residuos de Bahía

El Municipio de Bahía Blanca informó que el 22 de abril se llevó a cabo el acto de apertura de la licitación pública para la gestión y operación del sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario local. El paso administrativo es fundamental para garantizar la continuidad y eficiencia de un servicio esencial para la sanidad ambiental de la ciudad.

Durante el acto, se constató la presentación de cuatro oferentes interesados en la prestación del servicio: las empresas EVA S.A; UTE conformada por Canandes S.A. - Selfix S.R.L. - Construarte S.A;- Ingenieria y Arquitectura y Estrans S.A.

"Tras el análisis preliminar de la documentación técnica y legal, se determinó que la totalidad de los participantes cumplen, en principio, con los requisitos de admisibilidad que establece el pliego de bases y condiciones para formar parte de la compulsa", explicaron desde la comuna.

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Las próximas etapas del proceso de adjudicación continuarán con a inicia una fase de transparencia y control cruzado:

Luego se abrirá un período de Impugnación para que las firmas participantes podrán analizar las presentaciones de sus competidoras y elevar las objeciones que consideren pertinentes.

Por último la comisión evaluadora analizará dichas observaciones y la documentación de fondo para ratificar la aptitud de cada oferente.

El próximo 20 de mayo se procederá a la apertura de las ofertas económicas. En dicha instancia se conocerán los costos propuestos por cada una de las firmas que hayan superado la etapa técnica.

"El compromiso del Municipio es asegurar un proceso de licitación eficiente y competitivo y que resulte en la mejor opción técnica y económica para el tratamiento de los residuos de todos los bahienses", remarcaron.