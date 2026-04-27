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Trabajos programados de ABSA afectarán el servicio de agua en varios barrios de la zona norte

La intervención se realizará este martes y alcanzará a varios barrios. Solicitan realizar reservas y restringir el consumo.

ABSA informó que este martes 28 de abril se llevarán a cabo trabajos sobre la red de agua en calle Hernandarias, en sus intersecciones con Azopardo y Liniers.

Según se indicó, las tareas —que serán ejecutadas por terceros— requerirán afectar el suministro desde las primeras horas del día y hasta la finalización de los trabajos.

La medida impactará en los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.

Ante esta situación, desde la empresa solicitaron a las personas usuarias realizar reservas de agua y destinar su uso únicamente para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta que el servicio se normalice.

Además, recordaron que, ante inconvenientes, se encuentran disponibles los canales de atención: la línea telefónica de asistencia técnica 0800-999-2272 y las redes sociales oficiales de la compañía.

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