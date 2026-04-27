Los Pumitas debutan ante Sudáfrica en el Rugby Championship M20
El partido comienza 11.10 y se juga en el estadio Nelson Mandela de Port Elizabeth.
El seleccionado argentino M20 de rugby debuta hoy ante Sudáfrica, en la tercera edición del Rugby Championship juvenil.
Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda jugarán a las 11.10 (hora de nuestro país), en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth.
El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+.
Este será el primero de los tres partidos que Los Pumitas disputen en suelo sudafricano, y tendrá la particularidad de que el referee será el argentino Gonzalo de Achaval.
A continuación, la formación de Los Pumitas ante Sudáfrica:
1 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)
2 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)
3 SALINAS MEALLA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)
4 ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic – URBA)
5 PONZIO, Agustín (CRAI – Unión Santafesina de Rugby)
6 DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán) (C)
7 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)
8 CAÑAS, Basilio (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)
9 ZABELLA, Ignacio (Universitario R.C – Unión de Rugby de Rosario)
10 GIANNANTONIO, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)
11 TANONI, Mateo (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)
12 COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta) (VC)
13 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)
14 KELLER, Constantino (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)
15 AVACA, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)
Suplentes
16 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)
17 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)
18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)
19 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)
20 TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)
21 PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)
22 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)
23 PFISTER, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)
El programa de partidos
El siguiente es el fixture del Rugby Championship M20:
Fecha 1 (hoy)
Nueva Zelanda vs Australia – 9
Argentina vs Sudáfrica – 11.10
Fecha 2 (3 de mayo)
Argentina vs Nueva Zelanda – 9
Sudáfrica vs Australia – 11.10
Fecha 3 (9 de mayo)
Argentina vs Australia – 9
Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11.10
*Los partidos están con horario argentino.