Los Pumitas debutan ante Sudáfrica en el Rugby Championship M20

Foto de capitanes, con Tomás Dande representando a Los Pumitas. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino M20 de rugby debuta hoy ante Sudáfrica, en la tercera edición del Rugby Championship juvenil.

Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda jugarán a las 11.10 (hora de nuestro país), en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth.

El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 4 y Disney+.

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Este será el primero de los tres partidos que Los Pumitas disputen en suelo sudafricano, y tendrá la particularidad de que el referee será el argentino Gonzalo de Achaval.

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Sudáfrica:

1 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

2 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

3 SALINAS MEALLA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

4 ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic – URBA)

5 PONZIO, Agustín (CRAI – Unión Santafesina de Rugby)

6 DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán) (C)

7 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)

8 CAÑAS, Basilio (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

9 ZABELLA, Ignacio (Universitario R.C – Unión de Rugby de Rosario)

10 GIANNANTONIO, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

11 TANONI, Mateo (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)

12 COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta) (VC)

13 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)

14 KELLER, Constantino (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

15 AVACA, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

Suplentes

16 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

17 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)

18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

19 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

20 TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

21 PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

22 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

23 PFISTER, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

El programa de partidos

El siguiente es el fixture del Rugby Championship M20:

Fecha 1 (hoy)

Nueva Zelanda vs Australia – 9

Argentina vs Sudáfrica – 11.10

Fecha 2 (3 de mayo)

Argentina vs Nueva Zelanda – 9

Sudáfrica vs Australia – 11.10

Fecha 3 (9 de mayo)

Argentina vs Australia – 9

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11.10

*Los partidos están con horario argentino.