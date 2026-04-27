"Me da más fuerzas para seguir trabajando", dijo Marcelo Chorny

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Tiempo atrás contamos la historia de Marcelo Chorny, entrenador de rugby que hace diez años estuvo muy ligado a este deporte en nuestra ciudad porque dirigió a los seleccionados de la Unión de Rugby del Sur, entre 2013 y 2015. Con su staff y un plantel de jerarquía, concretó el ascenso en el campeonato Argentino de mayores 2015.

Ya desde entonces Marcelo tenía algunos síntomas de lo que tiempo después le diagnosticaron como cáncer de garganta. En el proceso, tras una laringectomía, perdió las cuerdas vocales y hoy su habla es esofágica, lo cual no es un impedimento para vivir una vida prácticamente normal.

"Cuando me operaron me hice una promesa interna: si me recuperaba y volvía a hablar de la forma que fuera, iba a correr los 42k. Salió esta oportunidad y acá estamos", le contó a "La Nueva." en marzo pasado.

El último domingo Chorny cumplió y participó de la Maratón Internacional de Madrid. Si bien no pudo completarla al ritmo de los corredores, cumplió el objetivo y envió el mensaje.

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"Corrí tres horas con tres segundos, pero la rodilla no me aguantó. Iban tipo 27 o 28 kilómetros y bueno, decidimos caminar y cruzar la meta al trotecito", contó el protagonista desde Gijón, Asturias, donde reside y entrena en el Gijón RC.

"El objetivo se cumplió porque era darle visualización a este tipo de enfermedad. Que mucha gente vea que a pesar de las limitaciones, con esfuerzo se puede tener una calidad aceptable de vida", dijo.

Previo a participar realizó una campaña de donación para recaudar fondos destinados justamente a la lucha contra el cáncer de cabeza y cuello.

"Pudimos recaudar para la Asociación de Cáncer de Cabeza y Cuello 2.300 euros. Que no era el objetivo principal, pero todos sabemos que sirve de mucho", explicó.

A pesar de no poder completar la prueba de la forma en que le hubiera gustado por el dolor en una de las rodillas (se infiltró para correr), Marcelo afirmó sentirse completo por este desafío cumplido.

"Estoy muy feliz de haberlo realizado. Me da más fuerzas para seguir trabajando. Sé que mucha gente no pudo pasar tan bien la enfermedad como me siento yo ahora. Esto fue para que vean que se puede. De hecho me llamaron infinidad de familias tras la maratón, agradeciendo y pidiéndome para que algún familiar enfermo me pudiera conocer. La verdad, diez puntos todo. Seguiremos haciendo las acciones que requiera para ayudar a la gente", concluyó.