Aprehendieron a dos jóvenes con droga y manoplas metálicas

La Policía de Punta Alta aprehendió esta madrugada a dos jóvenes por tenencia de estupefacientes; además les secuestraron una importante suma de dinero en efectivo y dos manoplas metálicas.

Según informaron desde la Comisaría local, los interceptaron a las 3:30 de la madrugada, en 9 de Julio al 1.000.

Agregaron que entre sus prendas llevaban 41 gramos de cocaína además de marihuana y un total de $ 889.000, elementos que fueron secuestrados junto con las manoplas y dos celulares.

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Quedaron a disposición de la Fiscalía N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca, acusado de infracción a la ley de estupefacientes.

