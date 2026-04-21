Nuevas postales urbanas de un sistema de transporte público en crisis

La crisis estructural que atraviesa el transporte público en Bahía Blanca tiene dos frentes de batalla. Uno es el económico, con discusiones constantes por las tarifas y los aportes económicos. El otro es el humano, y sucede en la vereda, como lo muestra la imagen tomada hoy por un vecino en la primera cuadra de la transitada calle Martiniano Rodríguez.

Un grupo de usuarios debió esperar amontonados en la parada donde frenan varias líneas, aguardando el arribo de una unidad, debido a un desperfecto mecánico en un colectivo de la empresa San Gabriel.

No se trata solo de un contratiempo; es el síntoma de un servicio que está al límite de sus posibilidades técnicas, con consecuencias directas en la calidad de vida de miles de bahienses que dependen del colectivo.

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Laura, una de las pasajeras que debió esperar el recambio de la unidad mostró su enfado a La Nueva.: "Llevo media hora esperando y este colectivo solía pasar más rápidom, encima con el día cómo está. El servicio está cada día peor".

El conflicto

El pasado viernes, las empresas San Gabriel y Rastreador Founier emitieron un comunicado indicando que la situación económica crítica que vive el sector obliga a tomar la decisión de interrumpir el servicio nocturno y reducir la frecuencia, saliendo por última vez de cabecera a las 20.30 y volviendo a activar el servicio a las 6.30 de la mañana.

Sin embargo, ayer por la tarde, por pedido del Municipio, ambas compañías volvieron a trabajar en sus horarios habituales. Desde la comuna se solicitó una prórroga a las empresaspara poder encontrar una solución al delicado conflicto que atraviesa el sistema de transporte en la ciudad.

"Al menos durante este martes también se va a funcionar con normalidad, a la espera de una respuesta", confirmaron a La Nueva. fuentes cercanas a las negociaciones.