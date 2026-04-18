Google corrigió y Alfonsín ya aparece nombrado en su monumento bahiense

En la rotonda de Cabrera y Fruet la representación de Raul Ricardo Alfonsín, que Google Maps había identificado como "Monumento a Sadam Husein", fue rectificado y ya figura con el nombre y apellido del histórico dirigente radical.

El monumento fue edificado en el año 2023 por el propio Comité Radical de Bahía Blanca para conmemorar al ex presidente a 14 años de su fallecimiento.

La obra se ubica en la rotonda de Avenida Cabrera y Raúl Alfonsín (ahora Fruet) y durante aquel acto, destacaron que era una manera de "recordar a Alfonsín, no con un momento necrológico, ni de nostalgia, sino de reflexión, que permitiera pensar el presente y accionar hacia el futuro".

La confusión en la imagen y el parecido con el ex primer mandatario iraquí salta a primera vista. Pero inmediatamente descubierto el error, Juan Cruz Lissarrague, ex presidente de la juventud radical y miembro del partido, realizó el reclamo ante el gigante tecnológico, que meses después, modificó la inscripción de manera definitiva, con el correcto: "Monumento a Raúl Ricardo Alfonsín".

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Tras meses de confusión, los radicales de la ciudad pueden dormir tranquilos sabiendo que uno de sus mayores referentes históricos tiene su homenaje con la denominación que corresponde.

El propio titular de la OMIC y ex presidente del partido, Pablo Daguerre, se hizo eco de esta situación en su cuenta social de X y lo festejó con la histórica frase del ex presidente: