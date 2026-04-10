Norpatagónico: mirá quiénes son los nuevos punteros tras el corte clasificatorio

Dos nuevos líderes dejó el segundo día de acción del Campeonato Abierto Norpatagónico, que se disputa desde el miércoles y hasta el sábado en el Club de Golf Palihue.

Tras completar los primeros 36 hoyos, el tucumano Nelson Ledesma y el oriundo de Pinamar Santiago Bauni quedaron en lo más alto del grupo con 131 golpes (-9).

Bauni presentó la mejor tarjeta del día jueves con un total de 65 golpes (-5), producto de birdies en los hoyos 3, 5, 7, 10 y 17.

“En esta cancha hay que ser inteligente y no apresurarse por ir a buscar birdies. Hay jugar bien y dejar que lleguen”, afirmó luego de su segundo recorrido.

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Mientras que Ledesma, hermano del dos veces ganador del Norpatagónico, se inspiró sobre el cierre de su recorrido y con cuatro birdies en los cuatro hoyos finales, culminó con 66 golpes (-4) para también alcanzar la línea de los 131 tiros.

“Es verdad que tengo experiencia, son varios años, pero también es cierto que el nivel del Tour es muy bueno, hay muchos nombres importantes arriba y no va a ser fácil. Creo que vamos a tener un fin de semana divertido”, remarcó Ledesma.

En el tercer lugar y prometiendo dar pelea nuevamente tal cual lo hizo en la pasada edición de este torneo, aparece el rosarino Franco Romero, quien también hizo 66 golpes para acumular 133.

Luego, un lote de cuatro jugadores con 134 entre los que figuran Román Rébora, Antonio Maciel (había liderado la primera ronda) y Aram Yenidjeian.

Pero la gran revelación de la competencia hasta el momento, y defendiendo los colores del Club de Palihue, es sin dudas Tomás Ontivero, quien se mantiene entre los 10 primeros con 137 golpes (-3). Toto cerró su jornada con 69 (-1), producto de cuatro birdies y tres bogeys.

Continuando con la representación local y regional, el suarense Julián Etuain empezó a encontrar buenas sensaciones sobre el final cerrando -4 los nueve hoyos de vuelta para escalar al puesto 18º con 138 golpes.

Mientas que el bahiense Miguel Ángel Carballo cerró con 72 (+2) para superar con lo justo el corte clasificatorio, que se estableció en 142 golpes (+2).

Por otra parte, los dos mejores aficionados son Gonzalo Giménez Quiroga y Augusto Oliva, con 137 (-3), ambos empatados en el noveno lugar de la clasificación general.

Este viernes se disputará la tercera ronda, con salidas a partir de las 9, y el grupo final saldrá a las 13.