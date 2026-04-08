Con el regreso a casa de "Tati" Carballo y varios campeones, arranca un Norpatagónico algo distinto

Como en casa: una foto para el recuerdo, con Tati Carballo tras finalizar la vuelta del "Pro-Am". Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El Club Golf Palihue comenzará a vivir desde hoy días especiales, ya que nuevamente será sede del histórico Campeonato Abierto Norpatagónico de la República Argentina.

La tradicional competencia disputará su 45º edición a 72 hoyos, finalizando el sábado y reunirá a los mejores golfistas profesionales y aficionados del país.

Asimismo, el certamen forma parte del circuito de Campeonatos Regionales Argentinos de la Asociación Argentina de Golf, otorga puntos para el Ranking Nacional y Mundial de Aficionados y forma parte de los torneos denominados por "Serie de Desarrollo del PGA Tour Latinoamérica".

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*A tener en cuenta

Esta nueva edición del Abierto sufrirá algunas variaciones en su recorrido, con respecto a los últimos años.

Para esta ocasión y con el objetivo de hacerlo aún más competitivo, el Club decidió reemplazar cuatro hoyos del recorrido viejo por otros del recorrido Oeste. Esto, además, modificó el orden de los mismos.

Algo que, lógicamente, presentará una desafío para los grandes jugadores que reunirá la competencia.

En ese sentido, esta semana se jugará con par 70, en lugar del habitual par 71 que se disputó hasta el año pasado, y el recorrido será de 6.458 yardas.

La ida tendrá un total de 3.063 yardas (34 golpes el par) y a la vuelta serán 3.395 yardas (36).

*¡Mirá quién viene!

La 45º edición del Abierto Norpatagónico tendrá al último campeón, a antiguos ganadores y un regreso especial.

De esta manera, el vigente ganador de la competencia, César Costilla (foto de arriba recibiendo el premio de 2025 y abajo practicando ayer en Palihue), dirá presente una vez más en Bahía.

También lo hará Andrés Gallegos, que viene de ganar en General Pico (La Pampa) y quien fuera campeón del Norpatagónico en 2020 y 2022.

A la vez estará, entre otros, el líder del ránking Mauro Báez, además de jugadores de renombre y experiencia como el suarense Julián Etulain, Nelsón Ledesma y Félix Córdoba.

Asimismo significará el regreso del bahiense Miguel Carballo, quien regresa al torneo luego de 10 ediciones.

Miguel Carballo: "El objetivo es poder ganar"

Ayer en el "Pro-Am" fue la gran atracción del día. Miguel Carballo, uno de los jugadores más destacados que dio el club local, volvió a Bahía para disputar el Norpatagónico y será una de las grandes figuras de la competencia.

"Hacía rato que no jugaba, la cancha está bien preparada como para un torneo así. Estoy contento", le contó Tati a La Nueva. tras terminar la vuelta de ayer.

Luego de 10 ediciones sin participar, Carballo buscará ser profeta en su tierra.

"El objetivo es poder ganar el Norpatagónico, vengo jugando bien las últimas dos veces. Espero que esta sea la tercera y poder ganar. La meta es jugar bajo par todas las vueltas y llegar con posibilidades al día sábado, para poder dar una buena vuelta y poder llevarme el torneo", reconoció.

"Bahía y Palihue siempre es especial porque me siento local y eso, quieras o no, te ayuda un montón. Siempre es bueno venir acá, competir y poder representar una vez más al club es muy importante", agregó.

Luego de jugar en más de 40 países como profesional, a sus 47 años volvió a caminar los links del club local para disputar el torneo emblema de la institución.

"Me trae muchos recuerdos de mi comienzos, los primeros Norpatagónicos y también del último que jugué, que estuve cerquita de ganarlo. Estoy muy contento y ya enfocado para lo que viene", avisó Tati.

"Hoy (por ayer) fue un día muy social, de saludar a muchas personas. Me encontré con viejos jugadores y otros nuevos, que tengo que conocer". continuó.

Además, analizó el nuevo circuito.

"El recorrido nuevo está bien, muy competitivo y los últimos hoyos, que son los seis tradicionales, tienen muy buena definición. Quedó buena la cancha, muy linda", remarcó.

Julián Etulain: "Si no me siento para ganar, prefiero quedarme en casa"

El suarense Julián Etulain, otro de extenso recorrido en el PGA Tour, también será una de las grandes figuras que animarán el Norpatagónico.

"La cancha está muy linda, hacía mucho que no venía. La última vez que jugué el Norpatagónico y creo de que de Pro no lo jugué nunca. Está muy prolija, cambiaron el recorrido y está muy linda. Esperemos tener una buena semana", analizó Tula con La Nueva.

Además, dejó en claro a qué vino a Bahía.

"Estoy con ganas de ganar, si no me siente para ganar prefiero quedarme en mi casa. Esperemos poder llegar por lo menos a los últimos 18 hoyos con esa oportunidad", remarcó Etulain, de 37 años.

"Obviamente que arrancar bien siempre es un plus, pero son cuatro días y hay mucho golf para jugar. Vengo pegando bien, habrá que ir día a día y hacer lo menos posible todos los días", redondeó.

Andrés Gallegos: "Salgo con las ganas de ganarlo de vuelta"

Campeón en las ediciones 2022 y 2020, Andrés Gallegos volvió a Bahía por más, mientras atraviesa un muy buen momento personal.

"La cancha está muy linda, muy empastada a comparación de otros años y creo que eso es muy bueno. Los greenes, como siempre, están muy bien y sobre todo después de todo lo que pasó en la cancha, la presentan en excelentes condiciones. Espero disfrutar de esta semana", se ilusionó Andrés.

"Es interesante, me gustaron los hoyos, sobre todo los dos pares 4, me parecieron muy exigente. Y el par 3 tiene un green muy difícil, creo que se va a ver reflejado en el score en el final del día", agregó Gallegos en diálogo con La Nueva.

Ganador en 2022 con récord, el oriundo de Lobos parte una vez más como uno de los candidatos en Palihue.

"El objetivo es ganar o quedar lo más arriba posible. Creo que la semana es larga, el torneo no se gana un jueves, pero sí se puede perder un jueves. Trataré de salir enfocado, buscando mantener la estrategia y tratar de hacer los menos posible", se ilusionó.

También analizó el muy buen nivel que se verá en esta nueva edición del Abierto.

"Te diría que desde que yo juego el Tour está en su mejor nivel, también busco disfrutar de eso y aprender de esos jugadores", contó.

Llegar como uno de los campeones de las últimas ediciones no le significa una ventaja en la previa.

"Obviamente que es una cancha que me gusta y me queda cómoda, pero no me modifica en nada el saber que ya lo gané. Obviamente salgo con las ganas de ganarlo de vuelta", cerró Andrés.

*Los últimos

Teniendo en cuenta los últimos diez años, esta edición tendrá a cinco de los últimos campeones del Abierto.

Ellos son Costilla (ganador en 2025, con 266 de score), Ledesma (2024 y 2023, con 279 y 267), Andrés Gallegos (2022 y 2020, con 258 y 134), Leandro Marinelli (2018, con 269) y Maximiliano Godoy (2017, con 242).

En síntesis, los ganadores desde 2015 fueron:

• 2015: Emiliano Domínguez (271 score)

• 2016: Sebastián Saavedra (270)

• 2017: Maximiliano Godoy (242)

• 2018: Leandro Marelli (269)

• 2019: Mateo F. de Olivera (275)

• 2020: R. González / A. Gallegos (134)

• 2021: Este año no se jugó por la pandemia

• 2022: Andres Gallegos (258)

• 2023: Leonardo Ledesma (267)

• 2024: Leonardo Ledesma (279)

• 2025: César Costilla (266)