“Juego al fútbol desde los 5 años y nunca me había lesionado: ¡qué mal me siento!”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Hace 14 días que me siento nervioso e intranquilo, desde que me lesioné en el partido frente a Liniers; no me gusta ver los partidos desde afuera sabiendo que podría estar adentro”.

Como nunca sufrió una lesión ósea, muscular o ligamentaria en su carrera como futbolistas, Alexis Vega, el potente centrodelantero de Bella Vista, no cobra dimensión de lo que le sucedió el 24 de marzo pasado, en la Loma, frente al Chivo: fractura del dedo gordo del pie derecho, sin desplazamiento y con dolor intenso, hinchazón, hematoma y dificultad para caminar.

“Cuando le pegué al arco sentí el impacto de un planchazo por parte del chico Pereyra (Guillermo, ex Gallego ahora en filas del albinegro de la avenida), aunque fue sin intención y no le guardo ni el más mínimo rencor. Son cuestiones del fútbol”, contó el 9 dorreguense.

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“Me queda un mes y medio de rehabilitación y es obligatorio guardar reposo y ponerme hielo tres o cuatro veces al día. La placa radiográfica muestra la quebradura a la altura de la segunda falange, casi en donde empieza el empeine”, explicó desde su casa, mientras acomodaba la pierna en una silla para que descanse.

--Me comentaron que te cuesta ir a la cancha a ver a Bella Vista, que tampoco podes escuchar los partidos por radio o seguirlos por algún streaming. ¿Es cierto?

--Voy igual, pero camino con la parte externa del pie, despacito para que no se agrave la lesión. Miro los partidos, pero soy muy ansioso, me paro, me siento, hay veces que cierro los ojos para no salir a caminar de los nervios que me agarran.

“Te soy sincero, cuento los días como los presos, creo que el que viene no (ante Villa mitre, domingo a las 11), pero en el cotejo de la fecha 6 ante La Armonía voy a estar. Eso espero”.

--¿No es muy pronto?

--El hueso está soldando bien y, de última, me vendo fuerte para no sufrir con los impactos. Trato de no pensar, pero no puedo, a veces siento preocupación y en otras ocasiones tristeza, porque juego al fútbol desde los 5 años, tengo 26, y nunca me perdí un partido por lesión. Mi cuerpo estaba 0km y me viene a pasar esto.

Alexis arrancó en la Escuelita de Independiente de Dorrego, a los 9 pasó a Progreso de El Perdido y a los 12 a Huracán de Tres Arroyos. Con edad de menores vistió las casacas de Tiro y Villa Mitre en Bahía y a los 18 emigró a Estudiantes de La Plata, donde permaneció hasta los 21.

En el “Pincha” no firmó contrato profesional y fue cedido a préstamo a Villa Dálmine. En 2022 regresó a la Liga para jugar en san Francisco, posteriormente en Sporting, Defensores de Villa Ramallo (federal A) y otra vez el celeste de Villa Italia antes de arrancar esta temporada con la albiverde de Bella Vista.