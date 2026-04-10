Inan Bauer llegó desde Guatraché para ganarse un lugar en el arco cerrense

A los 22 años, Inan Bauer decidió probar suerte en el fútbol de la Liga del Sur.

Si bien ya estaba radicado en nuestra ciudad --se recibió de profe de educación física-- tenía el deseo de jugar en nuestro medio y se le dio la oportunidad en Sansinena.

En pocos partidos, el "Ruso" --de 22 años recién cumplidos-- ya empezó a demostrar sus condiciones.

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“Venía hablando con Fermín (Ponte) de la posibilidad de jugar acá, pero no había nada concreto. Le pasó mi nombre al Ruso Donayevich (Leandro), me llamó en enero, me comentó del proyecto; me gustó y acá estoy disfrutando”, sostuvo el guatrachense.

--¿Y en qué aspectos notaste diferencia respecto a la Liga Sureña?

--Noté mucho la diferencia en la intensidad. Pasa que en aquella Liga algunos entrenaban en el pueblo y otros acá. Prácticamente te ves las caras los domingos porque tenés que hacer 360 kilómetros para ir y volver; y son muy pocos los equipos que entrenan todos juntos en la semana. Y acá sabés como vas a jugar, se preparan las jugadas, etcétera. No estaba acostumbrado a eso.

--Llegaste y jugaste. ¿Eso debe haber sido gratificante?

--Me dieron mucha confianza, me hablan mucho y me ayudó a poder responder adentro de la cancha. Somos todo muy unidos. Era un desconocido cuando llegué, pero enseguida me integraron al grupo. Me senté al lado de Gonza Medrano y él me ayudó mucho. Estamos disfrutando este presente y este grupo trabaja con mucha humildad y sacrificio”.

--Tu debut absoluto fue un 3 a 3 tras ir ganando 3 a 0. ¿Pudiste dormir esa noche?

--Suelo hablar mucho con Juanma (Muguerza, el entrenador de arqueros) y no me fui con tanta bronca, pese a que nos levantaron un 3-0, porque no tuve mucho que ver con los goles. Tal vez pude haber hecho algo más en el segundo gol porque atiné a salir, quedé algo adelantado y me cabecearon por arriba. Me fue más enojado por el resultado final que por los goles que me hicieron. Además, son situaciones de partidos que a veces suceden.

--Imagino que aún tenés en la retina la pelota que le sacaste a Mati San Martín contra Dublin.

--Ya la miré como 80 veces, je, je. Tenía el sol en contra, pateó medio rápido y reaccioné justo a tiempo. Los partidos contra Comercial y Dublin me dieron mucha confianza. Y en el gol contra Pacífico me tiré más para la foto que para otra cosa porque fue un golazo.

--¿Qué incorporaste desde que estás acá?

--No era de descolgar centros y contra Pacífico me fue muy bien esa faceta. Me faltaba confianza y ahora la tengo. Ahora salgo, no tengo miedo.

--¿Pasa por lo mental?

--Hay un poco de todo. Y con respecto al tema de la cabeza, estoy trabajando con la psicóloga Ana Higonet. Antes me mandaba una, estaba tres o cuatro fines de semana bajoneado y no podía levantarme. Hoy, además, tengo el apoyo del cuerpo técnico y de los compañeros, quienes siempre me están alentando.

“Acá hay hasta video análisis y, la verdad, que es muy lindo porque te permite corregir errores y ver las virtudes”, amplió Inan.

--¿Qué genera este buen arranque?

--Estamos muy ilusionados y sabemos que tenemos un buen plantel como para pelear arriba. Y todos estamos deseando poder ascender y dejar a Sansinena dónde se merece estar. Primero tenemos que entrar en los playoffs y, a partir de allí, pelear el ascenso. Al menos lo tenemos en la cabeza en el día a día.

--¿De qué se agarran para ilusionarse?

--De que tenemos un muy buen grupo de trabajo, todos hacen un laburazo para que el finde salga lo que practicamos en la semana. Siempre hay cosas que mejorar para seguir avanzando. Y, después, siempre estamos arengándonos tanto adentro como afuera de la cancha. Fijate que contra Pacífico nos hicieron un gol a los 6 minutos y nadie agachó la cabeza. Nos levantamos enseguida y salimos adelante.

--Ahora se viene el escolta, en otra exigente prueba.

--Es una gran prueba de fuego para nosotros. Creo que Tiro Federal junto a Comercial son candidatos. Y ya estamos mentalizados en sacar un buen resultado. Estamos a dos puntos del líder y sabemos que podemos meternos en la pelea de arriba si ganamos este fin de semana.

--Y en lo personal, ¿a qué aspiras?

--Me gustaría meter dos o tres años buenos en la Liga del Sur, sumar experiencia y, si se da, pegar un salto de calidad a otro nivel. Y, en lo inmediato, tengo la ilusión de que podamos pegar el ascenso con Sansinena.

El número

3-- son las camisetas que vistió. Se formó y debutó en Huracán de Guatraché, tuvo un paso por Ferroviario de Coronel Dorrego y ahora suma 4 partidos en Sansinena.