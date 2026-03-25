Tarifa libre, sin legajos ni carnet profesional: LLA presentó un proyecto para taxis y Uber en Bahía

La Libertad Avanza presentó esta mañana un nuevo proyecto de ordenanza que busca desregular el servicio de taxis en Bahía Blanca.

La iniciativa, impulsada por Felipe Ferrandez y Franca Grippo, propone derogar varias ordenanzas vigentes e incluso elimina la utilización de legajos, establece que no habrá cupos máximos para la cantidad de autos que pretendan prestar el servicio y no será considerado un servicio público, por lo que la tarifa será libre y sin intervención del Estado, salvo en situaciones de emergencia.

Además elimina la exigencia de contar con un carnet profesional y solo se requerirá contar con la VTV al día y seguro obligatorio.

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En otros artículos el proyecto establece que el Municipio reglamentará "la presente ordenanza exclusivamente a los fines de su implementación administrativa, debiendo interpretar sus disposiciones de

manera restrictiva y conforme a los principios establecidos en la presente norma. En ningún caso podrán establecerse por vía reglamentaria requisitos, autorizaciones, licencias, cupos, habilitaciones, registros obligatorios ni cualquier otra condición que restrinja o condicione el libre ejercicio de la actividad prevista", afirma.

También establece que el Municipio podrá generar un registro de prestadores que no será obligatorio como en la actualidad, sino voluntario.

El rol del Estado municipal debe orientarse a garantizar condiciones básicas de seguridad vial y convivencia en el tránsito, evitando intervenir de manera innecesaria en las condiciones económicas o contractuales de actividades que pueden desarrollarse adecuadamente en un marco de libertad y competencia.

También consideran que resulta conveniente simplificar el régimen normativo vigente eliminando autorizaciones, cupos y restricciones que limitan el acceso a l a actividad y

que no resultan indispensables para garantizar la seguridad de los usuarios.

La presente ordenanza busca promover un sistema de transporte más abierto, flexible y accesible, basado en los principios de libertad de contratación, igualdad de condiciones, competencia y neutralidad tecnológica.



