El fiscal Mauricio del Cero apeló la condena de 3 años en suspenso contra Fiorella Damiani

El fiscal Mauricio Del Cero presentó un recurso de casación contra la sentencia dictada por el juez Ricardo Gutiérrez en la causa por falso testimonio contra la exconcejera escolar Fiorella Damiani. La fiscalía considera que la pena de tres años de prisión en suspenso resulta "injusta" y advierte sobre la aplicación de sanciones que no están previstas en el Código Penal.

Uno de los puntos más importantes del reclamo fiscal se basa en la valoración de la edad de la imputada al momento de los hechos. Según la fiscalía, el sentenciante basó parte de la atenuación de la pena en que Damiani tenía 18 años al inicio del proceso. Sin embargo, en diálogo con LU2, el fiscal aclaró que la concejal mintió cuatro veces" y que, en su última declaración mendaz, ya contaba con 23 años.

"Decir que tenía poca edad es muy relativo; es cuando empezó la mentira. En la última ocasión, los inculpados ya estaban detenidos y ella siguió insistiendo con la falsedad", señaló Del Cero, subrayando que el daño provocado llevó a personas inocentes a sufrir el escarnio público y la privación de la libertad.

El fiscal señaló lo que considera un grave error técnico en la resolución del magistrado: "El juez impuso a Damiani una inhabilitación especial para ser testigo durante 6 años, una figura que no existe en la normativa vigente para este delito".

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"El Código Penal es claro: ante un falso testimonio agravado, corresponde prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. El juez inventó una pena singular. Los jueces no pueden imponer sanciones por fuera de lo que dispone la ley", afirmó el letrado.

Ante esta situación, se espera que el Tribunal de Casación revise el fallo y debido a que la imputada no se encuentra privada de la libertad, los plazos de resolución podrían extenderse entre 2 y 3 años.

La fiscalía guarda expectativas de que el tribunal superior asuma "competencia positiva" y dicte una nueva sentencia o, en su defecto, devuelva la causa para una nueva resolución.

Desde el ámbito judicial se hizo hincapié en la necesidad de otorgar mayor rigor a las causas de falso testimonio, especialmente en la era de la Inteligencia Artificial, donde la prueba digital comienza a ser cuestionable y el testimonio humano recupera un valor central.

"Una declaración mendaz lesiona las bases de la administración de justicia. En este caso, al prosperar la mentira, terminó con personas detenidas injustamente", concluyó Del Cero.