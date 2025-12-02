Deberán demoler el taller mecánico que se incendió en el centro

El taller mecánico que se prendió fuego el viernes pasado en el centro de Punta Alta deberá ser demolido por riesgo de derrumbe, informó su dueño Federico Streglio.

El incendio fue el viernes pasado, en el taller y casa de repuestos de la esquina de Murature y Urquiza, a una cuadra de la plaza céntrica.

Era el único ingreso económico de la familia Streglio, por lo que difundieron el alias 2024.Zoe para recibir ayuda para la reconstrucción.

Además, el próximo sábado 6 de diciembre, de 11:30 a 14, se hará una choripaneada en esa esquina para recaudar fondos.

También venden rifas para participar de un sorteo de premios; los interesados en adquirirlos pueden comunicarse al teléfono 2932 410688.

Por las llamas, desatadas mientras trabajaban en el taller con la soldadura de un caño de escape en un auto, la estructura edilicia quedó totalmente expuesta y con riesgo de caerse.

La entrada al local quedó tapada con chapas y maderas, pero en las últimas horas descubrieron que un hombre había ingresado al lugar.

Según informaron, se trata de Carlos Vecino, un hombre de 35 años en situación de calle apodado "Carucha". Los propietarios del lugar agregaron que debieron pedirle que se retirara.