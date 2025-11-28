Se prendió fuego un taller mecánico en Punta Alta

Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta combatieron por más de una hora un incendio que destruyó un taller mecánico en Murature y Urquiza.

Se registraron explosiones dentro del local por diversos materiales combustibles, pero no hubo heridos.

Según se informó, las llamas habrían comenzado mientras trabajaban en un auto dentro del taller. Al llegar, los bomberos atacaron el foco ya declarado, pero debieron frenar hasta que se confirmara el corte de energía eléctrica.

Los daños en el local fueron totales y parte de la mampostería colapsó. Las casas linderas no se incendiaron, aunque sufrieron daños por el calor y el humo. Las pérdidas materiales en el comercio fueron totales.