Un auto con dos agentes de la FBA chocó con una camioneta
Fue en la zona del bulevar Avellaneda, de Punta Alta.
Un auto en el que iban dos policías de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Punta Alta chocó ayer con una camioneta, en el bulevar Avellaneda.
Los agentes, un varón y una mujer, iban en un Chevrolet Corsa que circulaba por Avellaneda en sentido ascendente y chocó en la puerta delantera derecha a una camioneta Isuzu que transitaba por calle San Martín.
Según informaron fuentes policiales, el conductor de la camioneta resultó ileso y los agentes fueron asistidos en el Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta por prevención.