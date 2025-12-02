Una mujer pidió ayuda para localizar a su hija de 37 años

Desde la comisaría Séptima pidieron colaboración para dar con el paradero de Ornela Aldana Nazarevich, de 37 años, quien padece síndrome de borderline, también conocido como trastorno límite de la personalidad.

Su madre, Rosa Ana Tumoleti (62) informó que desde hace 2 meses que no ve personalmente a su hija, pero que mantenían comunicaciones telefónicas que se cortaron hace 10 días.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la última llamada, según informó la madre, su hija le dijo brevemente "estoy bien mamá", aunque sospecha que algo pudo haberle pasado.

Ornela es de contextura rellena, mide 1.65 y tiene tez blanca, ojos marrones saltones y cabellos castaños claros (aunque puede estar teñida de rubio o rojo) largos hasta los hombros y a veces usa extensiones.

No usa anteojos ni bijouterie (salvo algún anillo), ni tiene tatuajes.

Cualquier información al respecto podrá ser aportada al 911 o al teléfono (0291) 480713. La Policía puso en conocimiento de la novedad a la UFIJ Nº 20.