Fueron confirmadas cuatro ciudades para las series clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Commité Olímpico Internacional definió que cuatro grandes ciudades servirán como sede para las Olympic Q-Series (antes conocidas como Olympic Qualifier Series), eventos clasificatorios que estrenan nuevo formato en el camino a los Juegos Olímpicos de LA28.

Las sedes serán Tokio (Japón), Shanghái (China), Montreal (Canadá) y Orlando (Estados Unidos), entre mayo y junio de 2028.

Así, el número aumentará de dos a cuatro respecto a París 2024 y también crecerá la cantidad de deportes: se mantienen el BMX Freestyle, el skateboarding y la escalada, y se suman el básquet 3x3, el fútbol bandera y el vóleibol playa.

"Las Q-Series son un emocionante evento mundial en el camino hacia los Juegos Olímpicos", declaró Kirsty Coventry, presidenta del COI. "Es un formato, cuatro paradas, seis deportes. El objetivo es impulsar la visibilidad de los atletas y la conexión con los aficionados. Estamos deseando que empiecen”", añadió la zimbabuense.

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En cada evento, los atletas tendrán la oportunidad de luchas por cupos directos a los Juegos Olímpicos.

Los dos primeros se celebrarán en Asia en mayo y los dos siguientes tendrán lugar en América del Norte en junio.

Parada 1: Tokio, del 4 al 7 de mayo de 2028

Parada 2: Shanghái, 11 al 14 de mayo de 2028

Parada 3: Montreal, 1 al 4 de junio de 2028

Parada 4: Orlando, 8 al 11 de junio de 2028

"Creemos que las Olympic Q-Series serán muy emocionantes para los aficionados y para las ciudades anfitrionas. Los aficionados estarán ahí con la acción —el ambiente de festival, el deporte, la música, la cultura— cobrando vida en ciudades icónicas. Serán eventos trepidantes, llenos de energía y acción, con atletas de talla mundial y un gran énfasis en los jóvenes”, cerró Coventry.