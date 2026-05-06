El gesto de Colapinto con un nene argentino que es viral: paró en plena avenida de Miami para saludarlo
El video explotó en las redes sociales.
Un video con Franco Colapinto como protagonista se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas.
En el mismo, se lo ve al pilarense teniendo un gran gesto con un pequeño fan argentino, que llegó hasta Miami para el Gran Premio del último fin de semana.
Al identificarlo, el menor y su padre le mostraron la bandera argentina con su cara. El piloto de Alpine frenó en plena avenida y tuvo gran gesto.
Franco le firmó la bandera, la gorra, bajó, se sacó una foto y también le regaló una gorra al pequeño.
"Te queda fachera, eh. Disfruten el fin de semana", le agradeció Franco a los fanáticos argentinos, mientras el pequeño vivía todo con lágrimas en los ojos.
Mirá el video