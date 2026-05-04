Mar del Plata y un alarmante retroceso del mercado laboral

La industria textil es junto a la pesquera el sostén productivo de Mar del Plata. (Foto Agencia NA)

El mercado de trabajo en Mar del Plata atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia, con niveles de despidos y desempleo que no se veían desde 2020 y 2021, por la pandemia de Covid-19.

La caída libre del empleo registrado en la ciudad balnearia ya lleva 17 meses seguidos de retracción, según un informe sociolaboral publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y elaborado por los investigadores Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo.

El estudio, que utiliza como base la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, señala que la tendencia negativa no es un fenómeno reciente, sino un proceso que comenzó a mediados de 2024.

A partir de entonces, se advierte una desaceleración en la creación de puestos de trabajo que derivó, desde marzo de 2025, en “una destrucción de empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores de Mar del Plata”. Incluso, la crisis laboral es tal que afecta al sector de hotelería y turismo, el más importante de la ciudad.

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Los 17 meses consecutivos que ya acumula la situación de retroceso llegan hasta febrero de 2026, cuando están los últimos datos disponibles; por lo cual la retracción podría ser incluso más extensa.

Todos los sectores en crisis

El sector de la construcción es el más golpeado, con una caída estrepitosa del 8,1%, ubicándose en su nivel más bajo desde el año 2016.

Por su parte, las industrias manufactureras registraron una baja del 4%, mientras que, en el rubro de transporte, almacenamiento y comunicaciones, la merma se sitúa cerca del 5%.

Incluso el sector del comercio, restaurantes y hoteles, históricamente dinámico en la ciudad, comenzó a mostrar variaciones negativas en su plantilla de personal.

Un dato que genera especial preocupación es que “desde inicios de 2024 hay un incremento de despidos sin causa, llegando a niveles superiores a 2019”.

Los investigadores subrayan que hasta el cuarto trimestre de 2025 casi todas las ramas de actividad perdieron trabajadores registrados, un fenómeno de carácter sistémico que “no sucedía desde la pandemia por COVID-19”.

Junto con la caída del empleo, han proliferado modalidades de contratación precarias. En este contexto, los contratos de duración determinada funcionan como un “mecanismo compensatorio” para el desempleo, pero con una rotación mucho más elevada, que no logra equilibrar la pérdida de empleos de calidad.

Desempleo

En cuanto a las cifras generales de desempleo, Mar del Plata volvió a posicionarse en el primer lugar del ranking de aglomerados con mayor desocupación del país, puesto que comparte con el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.

Según datos del INDEC procesados en el informe, la tasa de desocupación alcanzó el 9,5%, afectando a unas 33.000 personas.

Al mismo tiempo, se produjo un ligero aumento en la tasa de empleo que los especialistas de la UNMdP vinculan al fenómeno del “trabajador adicional”: frente a la caída del nivel de ingresos en las familias, integrantes del grupo familiar que hasta ahora no trabajaban debieron salir a conseguir un empleo que, en la mayoría de los casos, es informal y precario.__IP__

Asimismo, la subocupación ascendió al 12,2 %, evidenciando que 43.000 personas trabajan menos horas de las que desearían, muchas de ellas bajo un “efecto desaliento en la búsqueda de empleo” que se intensificó recientemente. (N/A)