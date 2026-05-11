Clan Benítez: la Justicia volvió a rechazar los pedidos de dos condenados

Una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó virtualmente firme las condenas de dos integrantes del llamado Clan Benítez, una familia acusada de mantener en cautiverio y someter a vejaciones a dos chicas en una vivienda del barrio Latino.

Los jueces del máximo tribunal bonaerense rechazaron por "inadmisible" los recursos federales extraordinarios solicitados por los defensores oficiales de Fernando Benítez y su madre Nélida Ester Llanos.

El primero de ellos fue condenado en octubre de 2019, por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de nuestra ciudad, a la pena de 48 años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada; homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos ellos en concurso real.

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La mujer, al igual que su otro hijo Gonzalo, fue sentenciada a 13 años como partícipe necesaria del delito de privación ilegítima de la libertad agravada (dos hechos en concurso real).

Llanos es la única de los tres procesados que por el momento permanece en libertad.

A mediados de julio de 2022 el Tribunal de Casación provincial ratificó las sanciones impuestas por los jueces bahienses. En febrero del año pasado decidieron en el mismo sentido los jueces de la Corte bonaerense.

"La única y última instancia que podrían llegar a plantear las defensas es una queja ante la Corte de Nación", dijo una fuente judicial consultada por La Nueva.

El caso

Los hechos, aberrantes, se conocieron en marzo de 2018 y fueron llevados adelante en perjuicio de Aldana García y Andrea Santa Cruz.

Los integrantes de la familia Benítez fueron acusados de mantener cautivas, agredir y someter sexualmente a las víctimas en una vivienda de Güemes al 3.700.

El hecho salió a la luz luego de que la primera de las mujeres lograra escapar de la casa y pedir ayuda.

Aldana sostuvo poco después que recordar el martirio que sufrió durante 4 meses "me hace muy mal" y que tiene "pesadillas casi todas las noches".

"Me acuerdo y no me puedo dormir, me pasa casi todas las noches", admitió.