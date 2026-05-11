Antes de la cuarta marcha universitaria, la UBA brindará clases públicas en varias de sus facultades

Este martes se llevará a cabo la cuarta marcha universitaria, y en la antesala de la movilización, la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizó una serie de clases públicas que se brindarán hoy lunes en varias de sus facultades.

Esta iniciativa tiene como objetivo "visibilizar la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario", que el Gobierno Nacional debería aplicar de manera inmediata y que, según las declaraciones impartidas desde el Poder Ejecutivo, no lo hacen porque en el proyecto sancionado "no se determinó de dónde sacarán los fondos" para otorgar dicho financiamiento.

Esta jornada previa a la marcha universitaria, comenzará a las 9 de la mañana, finalizará a las 19 y se realizará en las sedes de Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y Veterinaria, con temas pertenecientes a los programas de cada una de las facultades.

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En Económicas (Av. Córdoba 2122, CABA) habrá clases de Sistemas Contables y Matemática Aplicada 1 de 9 a 11, mientras que por la tarde, se dictará Actuarial 1 y Gestión y Costos para Contadores, de 17 a 19.

En Derecho (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA), a partir de las 10.00, el decano Leandro Vergara dará una clase pública en las escalinatas, mientras que en Medicina (Paraguay 2155, CABA), desde 11:30, hará lo propio su par Luis Ignacio Brusco, junto al decano de Odontología, Pablo Rodríguez y de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Veterinarias (Av. Chorroarín 280, CABA) brindará una clase presentada por su decano Alejo Pérez Carrera, a partir de las 13.00. sobre Topografia de la región del antebrazo, dictada por el profesor y veterinario, Carlos Blanco.

La semana pasada, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y estudiantes convocaron a marchar en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, este martes 12, y denunciar que “han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6 %” y que esa situación “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas. (NA)