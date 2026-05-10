Fiesta completa de Barcelona: victoria en el clásico ante Real Madrid 2 a 0 y vuelta olímpica

Barcelona no dejó pasar la chance. Casi sin despeinarse, venció a Real Madrid 2 a 0 en el clásico y se coronó anticipadamente campeón de la Liga de España.

El elenco azulgrana sacó diferencia en el primer tiempo.

El inglés Marcus Rashford rompió el cero con un exquisito tiro libre.

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Poco después Ferrán Torres amplió la cuenta para empezar a sellar la victoria y el cetro.

Fue el título 29 para Barcelona en la Liga.

En el Real Madrid, que vivió una semana convulsionada, jugó el tramo final el argentino Franco Mastantuono.