Continúan las tareas de bacheo en la RN 3 se prevén demoras y embotellamientos

Desde Vialidad Nacional Distrito 19 informaron que prosiguen los trabajos de bacheo en el sector de General Cerri y la rotonda de "El Salitral de La Vidriera". Se pide circular con precaución ya que el sector suele congestionarse.

El pasado viernes, lo que debería haber sido una jornada de mantenimiento de rutina en la Ruta Nacional 3, se transformó en un verdadero embudo para los transportistas y conductores que circulaban, hacia el sur de la provincia. Por este motivo, desde la dependencia nacional indicaron que respeten las señalizaciones realizadas por el personal, ya que el flujo vehicular, opera mediante tránsito asistido de forma alternada por el personal de banderilleros.

A las demoras naturales, por ser un lugar muy transitado, se le suman las tareas del personal de Vialidad. En la jornada de inicio de la intervención de la cinta asfáltica, se produjo un accidente a unos mil metros del puesto fitosanitario (km 714), con sentido hacia la localidad de Médanos. Justamente allí, es donde se realizarán la mayor cantidad de trabajos, desde el km 714 al 718 de la Ruta Nacional 3.

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En este contexto, se solicitó a quienes deban transitar obligatoriamente por la zona, hacerlo con extrema precaución y respetar estrictamente la señalización transitoria.