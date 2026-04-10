Universitario organizará mañana el 19º encuentro de infantiles "Oscar Virdis"

Este sábado se llevará a cabo en el club Universitario la decimonovena edición del encuentro de rugby infantil "Oscar Virdis", que organiza el club Universitario y consiste en actividades recreativas (no competivas) en el complejo Héctor Gatica (Lestonnac y Córdoba).

Se trata de una de las citas deportivas dirigidas al rugby de base que organizan cada año clubes de nuestra ciudad. En este caso es un homenaje al pionero del desarrollo de categorías formativas en el club Universitario, además de haber recibido la distinción del primer cap del rugby Piraña, donde también fue jugador y entrenador.

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El encuentro de mañana comenzará con la recepción de delegaciones a las 10.30. Participarán todos los clubes de la Unión de Rugby del Sur.

Después, 11.15 aproximadamente, arrancan los partidos para las categorías que van desde Escuelita a M12.

El final de esta etapa se producirá 13.30 con el retiro de los chicos del tercer tiempo.

Posteriormente, a las 14, comenzarán a jugar las divisiones M13 y M14. Estos encuentros se extenderán hasta las 16, por lo que tras el correspondiente tercer tiempo se producirá el final de actividades, previsto para 16.30.

A raíz de estar involucrados en la logística y aspectos organizativos del encuentro los jugadores del plantel superior, los partidos de Universitario como local ante Argentino por el Oficial Oro pasaron para el domingo.

Se jugará en el Gatica a las 12 en Preintermedia, desde las 13.30 en Intermedia y a las 15 la Primera.

El otro partido correspondiente a la sexta fecha, correspondiente a las revanchas, lo animarán mañana Santa Rosa RC-Sociedad Sportiva.