Más temprano: Sociedad Sportiva recibe a Universitario por el Regional Pampeano

Se va terminando la etapa clasificatoria del Regional Pampeano de rugby, que cuenta con la participación de clubes de la Unión de Rugby del Sur.

En la máxima categoría Sociedad Sportiva recibe este sábado a Universitario (Mar del Plata) por la decimotercera y penúltima fecha.

Será con horarios que se adelantan respecto de lo habitual a raíz de la alerta meteorológica amarilla por tormentas vigente para hoy.

La actividad en La Carrindanga comenzará 10.30 con el choque de Intermedia, continuará a las 12 con el partido de Primera y, de ser posible, se jugará el de Preintermedia a las 13.30.

El encuentro principal será arbitrado por Julián Severini (Sur).

Las Palomas aseguraron la clasificación a semifinales el sábado pasado con la victoria ante Mar del Plata Club por 24-23. Ahora el objetivo para los dirigidos por Diego Samuel es asegurar el 1º o el 2º para ganar la localía en semifinales y en la final, llegado el caso de cerrar con el Nº1. Tendrán mucho que ver también los finales en los partidos de Mar del Plata Club (actual líder) y Sporting (3º).

Hoy para "Uni" también será clave porque en las dos fechas que quedan se juega un mano a mano por la clasificación a semifinales ante Los Cardos, frente a quien perdió como local 33-28 pero venció en la revancha 20-11.

Felipe Doria, un referente de Las Palomas que se despide.

Las Palomas formarán hoy con Iñaki Azcoitía, Franco Ciucci, Ignacio Lance; Luca Loiacono y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Thiago Loiacono, Gerónimo Rivas Pompei; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos.

Como definidores van Facundo Zamora, Alejo Barragán, Marco Ciccioli, Felipe Doria, Agustín Antinori, Tomás Inchausti, Manuel Santos y Facundo Ferrandez.

En relación al plantel bahiense, la apostilla de la jornada será que el segunda línea Felipe Doria (foto) jugaría el último partido como local de su carrera deportiva. Se trata de un referente dentro del plantel, que juega desde escuelita (4 años) y hoy tiene 35. El descenlace de la fase clasificatoria dirá si Las Palomas volverán a La Carrindanga (para semifinal y/o eventual final) si el propio Doria estará entre los 23.

Los otros partidos de la fecha son Los Cardos-Mar del Plata Club, San Ignacio-Sporting y Biguá-Los 50.

Las posiciones

La tabla del Regional Pampeano A:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 45 12 9 1 2 381 196 7

2º) Sociedad Sportiva 42 12 8 1 3 449 220 8

3º) Sporting 42 12 9 1 2 340 235 4

4º) Los Cardos 33 12 7 1 4 258 245 3

5º) Universitario M 28 12 6 0 6 288 269 4

6º) San Ignacio 22 12 4 0 8 293 331 6

7º) Biguá 10 12 2 0 10 164 427 2

8º) Los 50 (T) 5 12 1 0 11 190 442 1

Argentino buscará los tries de Tomás Moro para cerrar invicto el TRP B.

TRP B: Argentino en Junín

Entre hoy y mañana se cierra el Regional Pampeano B que tiene a Argentino como campeón, más allá de los resultados de la quinta y última fecha.

El representante bahiense visitará esta tarde a Los Miuras de Junín, 15.15. Como ya informamos, el Chancho jugará la Reválida A-B para recuperar la plaza URS en la división principal 2026.

En esa reválida también jugará Comercial, que ayer reafirmó su condición de escolta al ganarle a Santa Rosa RC por 37 a 27 sin punto bonus y en partido arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur). También participarán del TRP A los últimos dos, Biguá y Los 50.

A propósito de la derrota de Santa Rosa RC, el XV pampeano llegó a este partido con posibilidades matemáticas de zafar del 6º lugar y evitar jugar la Reválidad B-C. Sin embargo con el resultado de ayer quedó último y ocupará el lugar de Universitario (Bahía) que iba como 4º URS. Originalmente se simuló que el 6º del TRP B sería un club de Mar del Plata; ahora será de Santa Rosa RC ya que no pueden jugar dos de los tres equipos de una misma unión.

En cuanto a Argentino, marcha invicto y en su última presentación, el pasado 27 de septiembre, le ganó como local a Santa Rosa RC 35-15.

Hoy el XV bahiense vuelve a contar con su capitán Francisco Arnaldo y será con Nicolás Ruiz, Francisco Ramírez, Pablo Cerljenko; Lautaro Ramos y Emiliano Barrera; Francisco Gortari, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Tomás Moro, Guido Marconi, Martín Olivero, Manuel Saldaño; Juan Ferrino Cantarelli. Entrenadores: Lisandro Flores y Martín Marzullo.

Como recambio fueron confirmados Facundo Aristimuño, Tomás Gutiérrez Rivas, Cristian Villarreal, Martiniano Barselini, Francisco Maenza, Baltazar Montero, Manuel Molina y Valentín Infante.

Hoy también jugarán por la última del TRP B Unión del Sur-Pueyrredón 15.30.

Posiciones:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Argentino 19 4 4 0 0 154 81 3

2º) Comercial 18 5 4 0 1 222 106 2

3º) Unión del Sur 10 4 2 0 2 124 101 2

3º) Pueyrredón 10 4 2 0 2 108 81 2

5º) Los Miuras 4 4 1 0 3 57 211 0

6º) Santa Rosa RC 1 5 0 0 5 91 176 1