Boca homenajea a Miguel Ángel Russo con una frase en su micro
El club plasmó en el transporte del plantel la icónica frase del fallecido entrenador.
Boca Juniors ploteó su micro con una frase del fallecido director técnico Miguel Ángel Russo.
La frase del entrenador fue contundente: “A Boca nunca se le puede decir que no”. La misma fue dicha por el propio D.T, unas palabras ue emocionaron a todos los fanaticos del conjunto de La Ribera.
El homenaje generó gran repercusión entre los hinchas, quienes compartieron fotos y mensajes en redes sociales destacando la pasión y el legado de Russo en el club. La frase plasmada en el micro se convirtió en un símbolo del compromiso y la identidad boquense que el entrenador siempre defendió. (NA).