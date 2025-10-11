Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

13.4°

Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

13.4°

Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

13.4°
Fútbol.

Boca homenajea a Miguel Ángel Russo con una frase en su micro

El club plasmó en el transporte del plantel la icónica frase del fallecido entrenador.

El micro de Boca Juniors. Fotos: TyC Sports y NA.

Boca Juniors ploteó su micro con una frase del fallecido director técnico Miguel Ángel Russo. 

La frase del entrenador fue contundente: “A Boca nunca se le puede decir que no”. La misma fue dicha por el propio D.T, unas palabras ue emocionaron a todos los fanaticos del conjunto de La Ribera.

El homenaje generó gran repercusión entre los hinchas, quienes compartieron fotos y mensajes en redes sociales destacando la pasión y el legado de Russo en el club. La frase plasmada en el micro se convirtió en un símbolo del compromiso y la identidad boquense que el entrenador siempre defendió. (NA).

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE