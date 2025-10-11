Boca homenajea a Miguel Ángel Russo con una frase en su micro

Boca Juniors ploteó su micro con una frase del fallecido director técnico Miguel Ángel Russo.

La frase del entrenador fue contundente: “A Boca nunca se le puede decir que no”. La misma fue dicha por el propio D.T, unas palabras ue emocionaron a todos los fanaticos del conjunto de La Ribera.

El homenaje generó gran repercusión entre los hinchas, quienes compartieron fotos y mensajes en redes sociales destacando la pasión y el legado de Russo en el club. La frase plasmada en el micro se convirtió en un símbolo del compromiso y la identidad boquense que el entrenador siempre defendió. (NA).