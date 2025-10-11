Video: mirá el golazo de unos 70 metros que marcó un futbolista de Automoto

Arturo Peralta lo hizo otra vez. El talentoso volante ofensivo de Automoto marcó un verdadero golazo de unos 70 metros en el triunfo como visitante ante Deportivo Argentino de Pigüé.

Peralta --quien ya registra varios goles de larga distancia-- le dio el triunfo al azulgrana por 2 a 1 y su elenco sigue liderando la Zona C, tras iniciarse ayer la 8ª fecha del certamen Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana comenzó perdiendo con el gol de Tobías Albornoz, pero llegaron los goles de José Crisafulli y del cordobés Peralta cuando el de Tornquist jugaba con diez por la expulsión de Fabricio Di Buó. A su vez, Facundo Tavoliere --arquero de los tornquistenses-- le atajó un penal a Albornoz con el score 1 a 1.

Por su parte, Unión de Tornquist derrotó como local a Unión de Pigüé por 1 a 0, con gol de Ezequiel Schmidt.

Además, el clásico entre Independiente y Deportivo (ambos de Rivera) terminó 1 a 1.

La tabla